Oscar Piastri chegou muito perto de conquistar a pole-position, mas acabou tendo de se contentar com o segundo lugar no grid de largada do GP da Inglaterra de Fórmula 1, 12ª etapa da temporada 2025. O australiano falou sobre o desempenho da McLaren durante o fim de semana e lamentou alguns erros cometidos na volta final da classificação deste sábado (5), em Silverstone.

Logo nos primeiros minutos do Q1, o dono do número 81 apertou o ritmo e anotou 1min24s995 no cronômetro para cravar a melhor volta até aquele momento. Alguns minutos depois, no entanto, cometeu alguns erros no giro derradeiro e não conseguiu melhorar a marca, ficando com o segundo posto para a prova deste domingo, atrás apenas de Max Verstappen.

— Fiquei feliz com minha primeira volta. Para ser sincero, a primeira volta foi incrível. Estava tentando pensar em como poderia ser mais rápido, mas não consegui — disse Piastri em entrevista logo após o fim da atividade. — A última volta foi um pouco bagunçada, mas todos estão muito próximos o fim de semana inteiro — continuou.

Piastri: 'Vai ser uma corrida divertida'

— Poderia ter feito mais. O carro tem estado ótimo o fim de semana todo, mas em alguns momentos ficamos coçando a cabeça, tentando entender por que não estávamos mais rápidos — admitiu. — Teve algumas curvas em que talvez eu tenha sido um pouco conservador na entrada e tentei compensar na saída, mas não funcionou muito bem — lamentou.

Por fim, falou sobre as expectativas para a corrida, já que os seis primeiros colocados ficaram separados por uma margem de apenas 0s229.

— Vai ser uma corrida divertida. Tem estado tudo muito equilibrado entre nós, Max e as Ferrari — e vimos até George [Russell] aparecer no final — encerrou Piastri.

