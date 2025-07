Max Verstappen, da Red Bull, é o pole position para o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Em treino classificatório, realizado neste sábado (5), em Silverstone, o holandês conseguiu se sobressair as McLarens de Oscar Piastri, segundo, e Lando Norris, terceiro, para conseguir a primeira colocação. Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q1 e largará da 17ª colocação.

Como está sendo a classificação?

Q1

A primeira parte da classificação foi sem surpresas na ponta, com Oscar Piastri na liderança, acompanhado de Max Verstappen e Fernando Alonso. Na metade da sessão, Franco Colapinto, da Alpine, escapou na última curva e ficou preso na brita, causando uma bandeira vermelha.

Após o reinício da sessão, Max Verstappen fez o tempo de 1m25m886 e pulou para primeiro. Gabriel Bortoleto estava em 15º, mas após voltas de Carlos Sainz e Pierre Gasly, o brasileiro caiu para 17º e foi eliminado.

Eliminados: Liam Lawson (16º), Gabriel Bortoleto (17º), Lance Stroll (18º), Nico Hükenberg (19º) e Franco Colapinto (20º)

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Q2

No Q2, Max Verstappen seguiu veloz e anotou o tempo de 1m25s316, logo depois, foi a vez de Oscar Piastri, que anotou a mesma cronometragem do holandês. Porém, como o holandês marcou a volta primeiro, ficou à frente do australiano. Na sequência, Lando Norris marcou 1m25s231 e assumiu a liderança.

Perto de serem eliminados, Lewis Hamilton e Charles Leclerc marcaram excelentes voltas e foram para primeiro e segundo colocados, respectivamente. Também, perto da zona de corte, Kimi Antonelli conseguiu se salvar e empurrou Carlos Sainz para fora do Q3.

Eliminados: Carlos Sainz (11º), Yuki Tsunoda (12º), Isack Hadjar (13º), Alexander Albon (14º) e Esteban Ocon (15º).

Lewis Hamilton, da Ferrari, no Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Q3

O Q3 começou com Oscar Piastri assumindo a pole provisória, com tempo de 1m24s995, acompanhado de Lewis Hamilton, em segundo, e Lando Norris, em terceiro e Max Verstappen, em quarto.

Na última tentativa de volta na sessão, Piastri, Norris e Hamilton não melhoraram os tempos, diferente de Verstappen, que, após ser o melhor no primeiro e segundo setor, conseguiu anotar a volta de 1m24s892 e conquistar a pole position em Silverstone.

Max Verstappen, da Red Bull, é o pole do Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Grid de largada do GP da Inglaterra

Pos. de largada Piloto Equipe 1º Max Verstappen Red Bull Racing 2º Oscar Piastri McLaren 3º Lando Norris McLaren 4º George Russell Mercedes 5º Lewis Hamilton Ferrari 6º Charles Leclerc Ferrari 7º Kimi Antonelli Mercedes 8º Oliver Bearman Haas 9º Fernando Alonso Aston Martin 10º Pierre Gasly Alpine 11º Carlos Sainz Williams 12º Yuki Tsunoda Red Bull Racing 13º Isack Hadjar Racing Bulls 14º Alexander Albon Williams 15º Esteban Ocon Haas 16º Liam Lawson Racing Bulls 17º Gabriel Bortoleto Sauber 18º Lance Stroll Aston Martin 19º Nico Hulkenberg Sauber 20º Franco Colapinto Alpine

