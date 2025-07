GP da Inglaterra de Fórmula 1: conheça o Circuito de Silverstone

O Circuito de Silverstone será a sede do Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, a décima segunda etapa da temporada de 2025 da categoria. Em sua 75ª edição, a pista inglesa é o berço da categoria e já sofreu cinco alterações ao longo da história, sendo a última em 2011. Lewis Hamilton é o maior vencedor do GP na história, com nove vitórias. Confira a volta completa acima.

Com 5,891 km, o Circuito de Silverstone está localizada no estado de Northamptonshire, foi fundada em 1948, em uma antiga pista da Força Aérea Britânica. Em 1950, o local recebeu a primeira corrida da história da Fórmula 1, vencida pelo italiano Nino Farina, da Alfa Romeo. Com 18 curvas, o traçado conta trechos de alta velocidade e diversos pontos de ultrapassagem.

Circuito de Silverstone, que sediará o Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Reprodução)

Primeiro setor

A volta começa na "Reta Lewis Hamilton", em velocidade máxima. Logo depois, os pilotos chegam as primeiras duas curvas (Abbey e Farm), contornadas com pé em cheio no acelerador. Na terceira curva para a direita (Village), uma frenagem forte e uma pequena aceleração antes das curvas quatro (The Loop) e cinco (Aintree). Após as curvas, chegam à reta oposta, um dos pontos de ultrapassagem, e finalizam a primeira parcial.

Primeiro setor (em vermelho) do Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Reprodução)

Segundo setor

O segundo setor começa com os pilotos desacelerando para contornar as curvas seis (Brooklands), sete (Luffield) e oito (Woodcote) de raio longo. Na aceleração, chegam na terceira reta da pista e, ao fim, contornam a nona curva (Copse), em alta velocidade. Na sequência, após uma pequena reta, vão para as famosas curvas Maggots (10), Becketts (11) e Chapel (12), em alta velocidade e finalizam a segunda parcial.

Segundo setor (em azul) do Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Reprodução)

Terceiro setor

Logo depois das curvas, os pilotos chegam na Reta do Hangar, um dos principais pontos de ultrapassagem do circuito com o DRS liberado e, ao fim, a curva 13 (Stowe), contornada em alta velocidade, à esquerda. Após uma pequena reta, chegam nas duas últimas curvas (Vale e Club) e finalizam a volta no início da "Reta Hamilton".

