Alonso exalta ‘talento incrível’ de Drugovich para grid da F1

Fernando Alonso demonstrou apoio a Felipe Drugovich e afirmou que espera vê-lo como titular na Fórmula 1 em 2026. Campeão da F2 em 2022, o brasileiro de 25 anos atua como reserva da Aston Martin desde o ano seguinte, participando de treinos livres e testes pela equipe. As funções, inclusive, provaram que o piloto merece uma vaga no grid, na opinião do bicampeão mundial.

Apesar do tempo no posto, Drugovich ainda não fez sua estreia oficial na F1 e, para o próximo ano, tem seu nome ligado a uma possível vaga na Cadillac. Alonso destacou a conquista do título da F2, obtida com a segunda maior vantagem de pontos da história da categoria, como prova do talento e velocidade do paranaense.

— Seria ótimo ver Drugovich na F1. Tem um talento incrível, o título conquistado na Fórmula 2 foi uma demonstração disso — afirmou o espanhol.

O bicampeão acrescentou que a experiência de trabalhar ao lado de Drugovich na Aston Martin reforçou a convicção de que o brasileiro merece um espaço no grid.

— Podemos ver isso aqui todos os dias, quando trabalhamos juntos. O trabalho no simulador, alguns dos treinos livres que fez. Sempre entregou o desempenho que a equipe pedia, mesmo com quilometragem muito limitada. Seria interessante vê-lo em um assento de titular, e espero que isso aconteça — concluiu.

Assim como é reserva na Aston Martin, Drugovich compete pela Cadillac em competições de endurance - corrida de resistência -, participando das 24 Horas de Le Mans deste ano. Além de uma participação na Fórmula E, na rodada dupla em Berlim, onde terminou em sétimo na segunda corrida e marcou seis pontos.

A Fórmula 1 volta às pistas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.