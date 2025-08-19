Fórmula 1 pode voltar ao Rio de Janeiro com novo autódromo em Guaratiba

Nesta terça-feira (19/08), a Rock World, empresa da família Medina, responsável também pelo Rock in Rio, apresentou ao prefeito Eduardo Paes o plano diretor do novo autódromo, que será construído em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A construção do autódromo pode trazer Fórmula 1 e outros grandes eventos automobilísticos para a cidade.

Segundo o plano inicial, a pista ocupará apenas uma fração do terreno, enquanto quase toda a área será destinada à criação de um parque ambiental. O espaço contará com replantio de espécies nativas, recuperação do solo e proteção de um manguezal de mais de 40 mil metros quadrados, transformando o complexo em uma combinação de esporte e sustentabilidade.

O investimento será viabilizado por meio de uma Operação Urbana Consorciada, modelo que utiliza a valorização imobiliária da região para custear o empreendimento, sem necessidade de dinheiro público. A previsão é que a construção leve até dois anos a partir do início das obras.

— Será um equipamento de padrão internacional, capaz de receber corridas nacionais e internacionais. Além disso, estão previstas melhorias urbanas, escolas e áreas públicas de esporte e lazer —, afirmou o presidente da Câmara, Carlo Caiado.

Projeto do Autódromo de Guaratiba (Foto: Câmara do Rio)

O Rio de Janeiro está sem um autódromo desde 2012, quando o Autódromo de Jacarepaguá — palco do GP do Brasil de Fórmula 1 entre 1978 e 1989 e também sede de MotoGP, Fórmula Indy e Stock Car — foi demolido para dar lugar ao Parque Olímpico. Desde então, outros projetos, como o de Deodoro, nunca saíram do papel.

Fórmula 1 no Rio de Janeiro

O contrato da F1 com a cidade de São Paulo vai até 2030, e a intenção do Município do Rio a partir daí é trazer a etapa brasileira para o Rio. Na próxima semana, o projeto do novo autódromo no Parque Guaratiba será apresentado. A construção foi aprovada pela Câmara Municipal, e a promessa é de que será bancada inteiramente com recursos privados. O projeto é uma iniciativa da empresa Rock World, organizadora do Rock in Rio.

Largada do GP de Mônaco da Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

— O que faltava, a Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura, acabou de aprovar agora e dá o start nisso. Foi aprovada a lei, e o equipamento será privado. Terça-feira, dia 19, haverá uma reunião com o Prefeito Eduardo Paes e com quem vai fazer o autódromo, a empresa Rock World, da família Medina, em que será apresentado para a gente o master plan do projeto — afirmou Carlo Caiado, que concedeu entrevista exclusiva ao Lance! no Rio Innovation Week.