Bortoleto bate no GP da Inglaterra e web culpa Sauber; veja vídeo

Gabriel Bortoleto, único brasileiro na Fórmula 1, bateu na quarta volta do GP da Grã-Bretanha e abandonou a corrida precocemente, na manhã deste domingo (6). Por estratégia da Sauber, o brasileiro iniciou a corrida com pneu de pista seca, mesmo após chuva nos momentos anteriores a largada. Na web, internautas criticaram a escolha e culparam a equipe pela colisão.

A chuva foi constante na manhã de Silverstone, mas, no fim do aquecimento e antes da largada, o mau tempo deu trégua na Grã-Bretanha. Com isso, Bortoleto voltou ao pit para colocar o pneu de pista seca, mesmo com o chão ainda molhado. A escolha da Sauber pelo tipo de pneu foi muito criticada pela web.

Web critica Sauber por batida de Bortoleto no GP da Inglaterra

Na rede social X, antigo twitter, internautas criticaram a decisão da Sauber e disseram que a equipe usou Bortoleto de "cobaia".

F1: GP da Inglaterra completa 75 anos em 2025

O país considerado um dos berços do automibilismo cediou a primeira corrida da F1 e completa 75 anos em 2025. O circuito conta com 52 voltas, 18 curvas e 5,891 km de extensão. Nas últimas três temporadas, Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Williams), quando ainda defendiam as cores da Ferrari, se consagraram campeões do GP. Vale lembrar que Lewis Hamilton é o maior vencedor da etapa, com nove vitórias.

