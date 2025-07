F1: Ferrari volta ao topo e Leclerc lidera TL3 do GP da Inglaterra

Charles Leclerc liderou o terceiro e último treino livre do GP da Inglaterra de F1 neste sábado (5). O piloto monegasco da Ferrari superou as Oscar Piastri, da McLaren, e Max Verstappen, da Red Bull, que completaram em segundo e terceiro, respectivamente. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, foi 16º, mas sofreu um incidente no final da sessão. A classificação do GP da Inglaterra acontece às 11h. O Lance! acompanha ao vivo.

Companheiro de Piastri e vice-líder do campeonato mundial, Lando ficou na quarta colocação. Diferente do desempenho ruim dos outros Treinos Livres, Yuki Tsunoda, da Red Bull, finalizou a sessão na quinta colocação, acompanhado do dono da casa Oliver Bearman, da Haas, em sexto, e o tailandês Alexander Albon, da Williams, em sétimo. Ainda com falta de desempenho, a Mercedes finalizou o TL3 em oitavo, com George Russell, e em décimo quarto, com Kimi Antonelli.

Gabriel Bortoleto, da Sauber, finalizou na 16ª posição. Porém, nos minutos finais, a suspensão quebrou antes do piloto contornar as curvas 11 e 12, que fizeram o carro rodar e parar fora da pista, na caixa de brita. Mesmo com os danos, o piloto brasileiro correrá na classificação. O incidente gerou uma bandeira vermelha, que prejudicou a volta rápida de Lewis Hamilton, da Ferrari, que terminou apenas na 11ª colocação.

Pos. Piloto Equipe Tempo 1º Charles Leclerc Ferrari 1:25.498 2º Oscar Piastri McLaren +0.068 3º Max Verstappen Red Bull Racing +0.087 4º Lando Norris McLaren +0.108 5º Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.606 6º Oliver Bearman Haas +0.614 7º Alexander Albon Williams +0.621 8º George Russell Mercedes +0.627 9º Isack Hadjar Racing Bulls +0.631 10º Liam Lawson Racing Bulls +0.758 11º Lewis Hamilton Ferrari +0.834 12º Carlos Sainz Williams +0.834 13º Esteban Ocon Haas +0.879 14º Kimi Antonelli Mercedes +0.924 15º Nico Hülkenberg Sauber +1.001 16º Gabriel Bortoleto Sauber +1.003 17º Fernando Alonso Aston Martin +1.396 18º Franco Colapinto Alpine +2.099 19º Lance Stroll Aston Martin +2.102 20º Pierre Gasly Alpine +2.380

GP da Inglaterra; veja onde assistir e horários

➡️ Sábado, 5 de julho

🏎️ Classificação: 11h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 6 de julho

🏎️ Corrida: 11h — Band e F1TV

*Horários de Brasília