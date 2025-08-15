Portugal pode voltar a receber a F1 em 2027: ‘Tudo pronto’

Portugal pode voltar a receber uma prova da F1 após quatro anos sem corridas da categoria. Luís Montenegro, primeiro-ministro do país, disse que "já está tudo pronto" para a volta da Fórmula 1. O local do retorno seria o circuito do Algarve.

A última vez que Portugal recebeu a principal categoria do automobilismo mundial foi em 2021, no circuito de Portimão. Em 2020, o local também sediou uma prova e tirou o jejum de 24 anos que o país estava sem receber a Fórmula 1.

À época, o retorno foi incentivado principalmente por conta das restrições sanitárias provocadas pela pandemia, fazendo com que a F1 se concentrasse no continente europeu.

Desde 2020, Portugal já recebe as corridas da Moto GP, principal categoria de moto velocidade do mundo. Segundo o primeiro-ministro, a volta da Fórmula 1 visa promover o território do Algarve:

— Estou em condições de dizer que temos tudo pronto para formalizar a volta da Fórmula 1 ao Algarve em 2027.

Rio de Janeiro também mira na F1 nos próximos anos

Presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlo Caiado (PSD) afirmou nesta sexta-feira (15) que a etapa brasileira do Mundial de F1 deixará São Paulo e passará a ser disputada no Rio. A capital fluminense pretende ter um novo autódromo em até dois anos.

O contrato da F1 com a cidade de São Paulo vai até 2030, e a intenção do Município do Rio a partir daí é trazer a etapa brasileira para o Rio. Na próxima semana, o projeto do novo autódromo no Parque Guaratiba será apresentado. A construção foi aprovada pela Câmara Municipal, e a promessa é de que será bancada inteiramente com recursos privados. O projeto é uma iniciativa da empresa Rock World, organizadora do Rock in Rio.

— O que faltava, a Câmara Municipal, juntamente com a Prefeitura, acabou de aprovar agora e dá o start nisso. Foi aprovada a lei, e o equipamento será privado. Terça-feira, dia 19, haverá uma reunião com o Prefeito Eduardo Paes e com quem vai fazer o autódromo, que é a empresa Rock World, da família Medina, em que será apresentado para a gente o master plan do projeto — afirmou Carlo Caiado, que concedeu entrevista exclusiva ao Lance! no Rio Innovation Week.