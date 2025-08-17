menu hamburguer
Fittipaldi vê Gabriel Bortoleto ’em outro nível’ na F1 com a Sauber

Bicampeão mundial admitiu surpresa com desempenho de brasileiro na estreia

imagem cameraGabriel Bortoleto em entrevista da quali no GP do Bahrein (Foto: Reprodução)
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
21:15
Bicampeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi admitiu surpresa com a atuação de Gabriel Bortoleto no GP da Hungria. No GP da Hungria, o piloto da Sauber conquistou o melhor resultado da carreira com o sexto lugar, após travar disputas com Fernando Alonso e Max Verstappen. Após vencer a Fórmula 2 em 2024, o brasileiro vive o campeonato de estreia na maior categoria do esporte a motor.

Bortoleto teve um início de temporada difícil, mas conseguiu se recuperar à medida que a Sauber foi crescendo no campeonato. No circuito de Hungaroring, Bortoleto não apenas conquistou a melhor colocação até aqui em 2025, como também o melhor resultado de um brasileiro em mais de oito anos. O desempenho, inclusive, rendeu a premiação de piloto do dia.

— Para ser sincero, acho que todos estão surpresos. A última prova foi incrível, se você observar onde ele estava com aquela Sauber. Acho que Gabriel teve um desempenho fantástico, tanto na classificação quanto na corrida. É muito impressionante de se ver — disse Emerson, ao portal britânico "Autosport".

Nas últimas quatro etapas, Gabriel Bortoleto chegou no top-10 em três oportunidades, comprovando a boa fase. Ele superou Nico Hülkenberg, o experiente companheiro de equipe, nas últimas cinco sessões de classificação. Com isso, o novato soma 10 a 7 no duelo direto da Sauber em definições do grid diante do alemão, contando as sessões para sprint.

— Eu o conheço desde que começou a correr no kart. Bortoleto sempre foi um piloto muito bom, mas acho que na Fórmula 1 está em outro nível agora. E também não devemos esquecer Hülkenberg. Ele é muito rápido e acho que ajuda muito Gabriel como uma boa referência — destacou o veterano.

Emerson Fittipaldi e Gabriel Bortoleto em 2024 (Foto: Reprodução/F2)

Verstappen é o melhor do grid da F1 2025?

O atual campeão da Fórmula 1 também foi exaltado por Fittipaldi. Com quatro títulos consecutivos, Verstappen mantém o bom desempenho na temporada de 2025, apesar dos problemas enfrentados pela Red Bull Racing. Segundo o brasileiro, o terceiro colocado no Mundial de Pilotos é o melhor do grid.

— Se eu tivesse uma equipe de Fórmula 1 e tivesse a opção de contratar qualquer pessoa, Max seria o primeiro a ser contratado. Acho que Max está em outro patamar como piloto. Mesmo quando a equipe não está bem, ele simplesmente carrega o carro nas costas — encerrou Fittipaldi.

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

