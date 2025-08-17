Daniel Ricciardo sofreu um acidente enquanto estava andando de moto na Austrália, na última quinta-feira (14). O ex-piloto de Fórmula 1 caiu e teve uma pequena lesão na clavícula. Ele foi levado para um hospital local e está em tratamento, com o típico bom-humor.

continua após a publicidade

➡️ Sebastian Vettel projeta futuro de Gabriel Bortoleto na F1: ‘Expectativas diferentes’

Segundo o portal "PlanetF1", Ricciardo estava pilotando em Daintree, uma área de floresta tropical na Austrália, quando caiu da moto. Porém, os detalhes sobre a natureza exata do acidente ainda não foram divulgados.

O australiano foi levado ao Mossman Hospital, em Queensland, cerca de 50km do local do acidente, para tratamento. Apesar das poucas informações até o momento, Daniel Ricciardo está bem e recebendo cuidados médicos “com o costumeiro bom humor”, diz a publicação.

continua após a publicidade

Ricciardo fez a última corrida pela F1 no GP de Singapura de 2024, pela Racing Bulls. Ele foi substituído por Liam Lawson e, desde então, não fez nenhuma corrida em outras categorias e tem vivido afastado dos holofotes. Recentemente, o vencedor de oito GPs falou sobre como tem sido a vida longe das pistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 volta às pistas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

continua após a publicidade