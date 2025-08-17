menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Em férias da F1, piloto sofre lesão na clavícula em acidente de moto na Austrália

Daniel Ricciardo está bem e recebendo tratamento médico com o típico bom-humor

imagem cameraDaniel Ricciardo, Max Verstappen e Christian Horner em pódio na F1 (Foto: Red Bull Content Pool)
0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
20:19
  • Matéria
  • Mais Notícias

Daniel Ricciardo sofreu um acidente enquanto estava andando de moto na Austrália, na última quinta-feira (14). O ex-piloto de Fórmula 1 caiu e teve uma pequena lesão na clavícula. Ele foi levado para um hospital local e está em tratamento, com o típico bom-humor.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Sebastian Vettel projeta futuro de Gabriel Bortoleto na F1: ‘Expectativas diferentes’

Segundo o portal "PlanetF1", Ricciardo estava pilotando em Daintree, uma área de floresta tropical na Austrália, quando caiu da moto. Porém, os detalhes sobre a natureza exata do acidente ainda não foram divulgados.

O australiano foi levado ao Mossman Hospital, em Queensland, cerca de 50km do local do acidente, para tratamento. Apesar das poucas informações até o momento, Daniel Ricciardo está bem e recebendo cuidados médicos “com o costumeiro bom humor”, diz a publicação.

continua após a publicidade

Ricciardo fez a última corrida pela F1 no GP de Singapura de 2024, pela Racing Bulls. Ele foi substituído por Liam Lawson e, desde então, não fez nenhuma corrida em outras categorias e tem vivido afastado dos holofotes. Recentemente, o vencedor de oito GPs falou sobre como tem sido a vida longe das pistas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Fórmula 1 volta às pistas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

continua após a publicidade
Piloto celebrou mais uma boa classificação na F1 (Foto: Renault)
Piloto celebrou mais uma boa classificação na F1 (Foto: Renault)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias