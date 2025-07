Colapinto assume culpa por batida no Q1 na Inglaterra e nega preocupação com demissão

Franco Colapinto deixou a desejar na classificação do GP da Inglaterra neste sábado (5). Ainda no Q1, o titular da Alpine perdeu o controle do carro e acabou acertando de leve o muro e provocando uma bandeira vermelha. Como não conseguiu voltar à pista, teve de largar da 20ª e última posição.

Após a definição do grid de largada, Colapinto comentou em entrevista acompanhada pelo Grande Prêmio que acabou perdendo a traseira já na reta final da volta. Além disso, reconheceu que ainda tem muitas dificuldades nesta temporada, apesar da Alpine conseguir deixá-lo mais confortável no carro.

Colapinto também disse que esperava estar mais próximo de Pierre Gasly, o que evidentemente não aconteceu, já que o francês avançou ao Q3 e largou da oitava colocação.

— Eu simplesmente perdi a traseira na última curva. Estava acelerando e acabei tocando de leve no muro. É uma pena. Acho que ainda estou tendo bastante dificuldade, mas definitivamente havia algo que poderíamos fazer— lamentou Colapinto.

— Então, é uma pena. Ainda estamos tendo bastante dificuldade com o carro. Precisamos melhorar um pouco. Mas, sim, não foi uma boa classificação da minha parte. Acho que encontramos várias coisas neste fim de semana para me deixar um pouco mais confortável com o carro, mais próximo de Pierre, mas claro que ainda estamos longe. Então, precisamos dar alguns passos nas próximas corridas— seguiu.

Em seguida, Colapinto foi perguntado sobre a chance de ser trocado na Alpine antes mesmo do GP da Bélgica, a próxima etapa do calendário da Fórmula 1. O argentino, porém, garantiu que estava despreocupado com essa possibilidade.

— Não estou muito preocupado, claro que sempre vemos conversas. Só preciso continuar trabalhando e tentando ajudar o time a melhorar o carro. Hoje não foi ideal, acho que demos alguns passos bons, mas definitivamente não foi o que queríamos— encerrou.

Veja momento da batida de Colapinto na F1