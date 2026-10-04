Volta a volta da vitória de Verstappen no GP do Bahrein pela F1 2026
Atividade aconteceu no Circuito de Sepang, na Malásia, neste domingo (4)
A décima sexta etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Circuito de Sepang neste domingo (13) para a corrida principal. Após 55 voltas, Max Verstappen ficou em primeiro lugar, à frente de Kimi Antonelli e Lewis Hamilton; Gabriel Bortoleto fica em 18º.
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Acompanhe a corrida do GP do Bahrein de F1
🏁 FIM DE CORRIDA!
55/55 - Max Verstappen conquista primeira vitória da temporada de 2026.
55/55 - Verstappen abre a última volta!
53/55 - Hamilton ultrapassa Hadjar na reta principal e garante uma vaga no pódio.
52/55 - Sem safety car, disputa é liberada!
51/55 - Voltas e voltas depois, e o SC segue na pista.
50/55 - Russell abandona a prova, enquanto Norris sai do traçado e vai na brita.
46/55 - Safety car entra na pista!
45/55 - Com parada do holandês, Antonelli chegou a herdar a liderança, mas logo foi chamado aos boxes.
44/55 - Verstappen aproveita para realizar parada, assim como Hamilton e Leclerc.
43/55 - Safety car virtual por conta de posição de Albon, que teve problemas e parou na pista.
42/55 - Max Verstappen se isola na liderança com mais de 11 segundos de vantagem.
42/55 - Que fim de semana da Aston Martin... Stroll ultrapassa Ocon pela 13ª posição.
40/55 - Fernando Alonso na zona de pontuação! Espanhol ultrapassa Lindblad por dentro e assume a 10ª colocação.
38/55 - Lewis Hamilton faz a volta mais rápida da corrida: 1m40s178.
32/55 - Hadjar e Hamilton fazem nova parada.
30/55 - Piastria supera ainda Lawson e cola no Top 5 do grid.
29/55 - Leclerc, Lindblad e Stroll entram nos boxes para nova parada.
27/55 - Piastri deixa Ocon para trás e assume a sétima posição.
26/55 - Leclerc cola em Piastri, ficando a menos de 0,7 segundos do australiano em briga pela 8ª posição.
21/55 - Antonelli supera Russell na disputa pela segunda colocação.
21/55 - Toque de Bortoleto com Carlos Sainz rende uma punição de 10 segundos ao brasileiro.
16/55 - Bortoleto entra nos boxes por conta da asa dianteira, que estava danificada, e cai para o fim do grid.
13/55 - Depois de perder posição para Verstappen, Antonelli é superado também por Russell.
13/55 - Verstappen ultrapassa Russell e assume a ponta.
12/55 - Relargada liberada.
10/55 - Entrada de Safety car na pista, e pilotos aproveitam para fazer primeira parada.
9/55 - Bandeira amarela: Valtteri Bottas tem problema e abandona prova, parando no meio da pista.
9/55 - Verstappen entra lado a lado com Antonelli no retão de Sepang.
6/55 - Bela ultrapassagem de Verstappen sobre Russell pela segunda colocação.
4/55 - Charles Leclerc entra nos boxes, coloca pneus intermediários e troca o bico do carro. O ferrarista volta em último lugar.
3/55 - Posição do holandês chegou a ser ameaça ainda por Liam Lawson.
3/55 - Largada ruim de Max Verstappen, que rapidamente é superado por dupla de Mercedes.
2/55 - Direção de prova informa que terá largada parada ainda.
1/55 - Disputa começa já com pilotos saindo dos boxes.
COMEÇA A CORRIDA!
- Todos voltam aos boxes, e a disputa é interrompida. Bandeira vermelha por conta da forte chuva que atinge o circuito em Sepang.
- Assim como o britânico, outros pilotos parecem sofrer com problema de sistema no carro.
- Durante a volta, Lewis Hamilton reclama de falta de potência.
- Isack Hadjar sai da pista durante a volta de apresentação e passa pela brita.
- Pilotos saem para a volta de aquecimento
- Relembre como foi o GP da Espanha:
- Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida da F1
Onde assistir ao GP do Bahrein hoje (04/10):
DOMINGO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 4h (de Brasília) | SporTV3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
➡️ Norris conquista primeira pole da história em Madring pela F1
Desempenho do brasileiro em Sepang
Gabriel Bortoleto voltou a avançar ao Q3 de uma classificação da Fórmula 1. Neste sábado (3), o brasileiro garantiu a 10ª colocação no grid do Grande Prêmio do Bahrein, disputado em Sepang, na Malásia, depois de precisar buscar uma reação nos minutos finais em ambas as sessões iniciais. As duas classificações foram conquistadas após o fim do cronômetro. Veja como foi.
Previsão de chuva
Para domingo (4), dia da corrida, a previsão indica temperaturas entre 23,5°C e 31°C e sensação térmica de aproximadamente 35°C. A chance de precipitação é de 30%, enquanto os ventos devem permanecer leves, com média de 5,4 km/h e rajadas de até 21,6 km/h. A pista pode chegar a 46°C, mantendo o gerenciamento dos pneus entre os pontos de atenção para as equipes.
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