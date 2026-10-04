Max Verstappen vence primeira na F1 2026 no GP do Bahrein
Kimi Antonelli e Lewis Hamilton fecharam pódio, enquanto Gabriel Bortoleto ficou em 18º
Max Verstappen finalmente voltou ao topo da Fórmula 1. Depois de 15 corridas sem vencer, o holandês conquistou o GP do Bahrein neste domingo (4), em Sepang, na Malásia, e encerrou a seca de vitórias da Red Bull. Kimi Antonelli e Lewis Hamilton fecharam o pódio, enquanto Gabriel Bortoleto terminou em 18º.
A etapa também marcou o retorno da Fórmula 1 à Malásia após nove anos. O país recebeu a corrida originalmente prevista para o Bahrein por causa da guerra no Oriente Médio, que provocou mudanças no calendário da categoria. Para a surpresa de todos, a corrida teve uma largada adiada pela chuva, problemas mecânicos, diferentes estratégias de pneus e duas intervenções do carro de segurança.
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Chuva atrasa a largada e muda planos
A corrida deveria começar às 4h, no horário de Brasília, mas um forte temporal atingiu Sepang cerca de meia hora antes da largada. A chuva deixou tanta água no circuito que até o carro médico chegou a aquaplanar levemente durante uma passagem pela pista.
Com as condições ainda complicadas, os pilotos fizeram tentativas de voltas de apresentação atrás do safety car, mas uma sequência de problemas nas unidades de potência impediu o início da prova. A direção de corrida interrompeu novamente as atividades e aproveitou o período para garantir que uma falha de software não voltasse a provocar problemas nos carros.
A espera chegou a 1h33. Com a pista finalmente em condições melhores, os pilotos voltaram ao grid e a corrida começou com duas voltas a menos do previsto.
As escolhas de pneus também foram diferentes. Verstappen e Bortoleto partiram com compostos intermediários, enquanto Hamilton optou pelos macios. Conforme o asfalto secava, porém, as estratégias começaram a se modificar rapidamente.
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Verstappen não conseguiu transformar a pole em liderança na largada. Antonelli e George Russell aproveitaram a saída ruim do holandês e assumiram as duas primeiras posições, enquanto Liam Lawson ainda tentou pressionar o piloto da Red Bull.
Hamilton também perdeu muitas posições nos primeiros metros e caiu para o fundo do pelotão. O britânico chegou a indicar problemas de potência e precisou trabalhar na recuperação ao longo da prova. E deu certo.
A situação de Verstappen, por outro lado, mudou rapidamente. O holandês ultrapassou Russell na sexta volta e passou a perseguir Antonelli. Pouco depois, voltou a assumir a ponta e começou a construir vantagem.
No pelotão intermediário, Bortoleto também ganhou posições durante a confusão inicial. O brasileiro chegou a aparecer dentro do Top 10, mas sua corrida seria prejudicada por um incidente com Carlos Sainz.
Safety Car muda as estratégias
A primeira grande neutralização aconteceu depois de Valtteri Bottas parar o carro na pista. O safety car entrou no circuito e abriu uma janela para que vários pilotos fizessem suas primeiras paradas.
Com a pista cada vez mais seca, os pneus para pista molhada deram lugar aos slicks. Verstappen seguiu competitivo mesmo com a mudança de condições, enquanto Antonelli e Russell continuaram na perseguição.
Bortoleto também aproveitou o momento para avançar, mas a estratégia não foi suficiente para mantê-lo entre os primeiros. Na sequência da corrida, o brasileiro ainda precisou lidar com os danos provocados pelo contato com Sainz e com uma punição de dez segundos aplicada pelos comissários.
Verstappen controla a corrida
Depois de recuperar a liderança, Verstappen passou a administrar a vantagem. Antonelli conseguiu superar Russell e assumir a segunda posição, mas a distância para o holandês aumentava a cada volta.
A disputa pelas posições seguintes, entretanto, continuava movimentada. Oscar Piastri ganhou terreno ao superar Esteban Ocon e Liam Lawson, enquanto outros pilotos alteravam suas estratégias com novas paradas.
Hamilton também iniciou uma corrida de recuperação. Depois de cair para o fim do pelotão, o heptacampeão voltou a avançar e entrou novamente na disputa pelas primeiras posições. Na 38ª volta, ainda registrou a volta mais rápida da corrida, com 1min40s178.
Novo Safety Car coloca vitória em risco
Quando Verstappen parecia ter a vitória encaminhada, Alex Albon parou na pista na 44ª volta. O incidente provocou um novo período de Safety Car Virtual e levou os principais candidatos ao pódio aos boxes.
Verstappen, Hamilton e Charles Leclerc fizeram suas paradas, enquanto Antonelli assumiu provisoriamente a liderança antes de também entrar nos boxes.
Pouco depois, a situação ficou ainda mais complicada. George Russell abandonou a corrida, e Lando Norris escapou para a brita. O safety car entrou novamente na pista e reduziu praticamente toda a vantagem construída por Verstappen durante a primeira parte da prova. A corrida, então, só foi liberada novamente na 52ª das 55 voltas.
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Verstappen encerra jejum e Hamilton chega ao pódio
Com apenas quatro voltas restantes, Verstappen precisava controlar a pressão de Antonelli para finalmente voltar a vencer. O tetracampeão mundial conseguiu manter a liderança após a relargada e não deu espaço para uma última tentativa do italiano.
Hamilton, que havia escalado o pelotão durante toda a corrida, aproveitou a reta principal na 53ª volta para ultrapassar Isack Hadjar e assumir a terceira posição.
Verstappen cruzou a linha de chegada em primeiro e conquistou sua primeira vitória na temporada 2026. Foi também seu segundo triunfo em Sepang e a 72ª vitória da carreira na Fórmula 1. Antonelli terminou em segundo, enquanto Hamilton completou o pódio.
Para a Red Bull, o resultado encerrou uma sequência de 15 GPs sem vitória. Para Verstappen, foi a volta ao lugar que mais conhecia: o topo do pódio.
Resultado final do GP do Bahrein
|Posição
|Piloto
|Resultado
1
Max Verstappen
Vencedor
2
Kimi Antonelli
+2,3s
3
Lewis Hamilton
+2,6s
4
Charles Leclerc
+2,3s
5
Isack Hadjar
+1,3s
6
Oscar Piastri
+0,8s
7
Liam Lawson
+3,2s
8
Fernando Alonso
+0,6s
9
Lando Norris
+0,6s
10
Arvid Lindblad
+1,9s
11
Nico Hülkenberg
+1,4s
12
Lance Stroll
+0,6s
13
Franco Colapinto
+0,9s
14
Oliver Bearman
+3,2s
15
Esteban Ocon
+0,2s
16
Pierre Gasly
+0,7s
17
Carlos Sainz
+1,9s
18
Gabriel Bortoleto
+2,8s
19
Sergio Pérez
+1,2s
20
George Russell
Abandonou
21
Alexander Albon
Abandonou
22
Valtteri Bottas
Abandonou
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