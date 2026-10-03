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Gabriel Bortoleto brilha na F1 e volta a alcançar o Top 10 no GP do Bahrein

Brasileiro largará na 10ª colocação do grid na corrida deste domingo (4)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 07:44
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Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no paddock do GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

Gabriel Bortoleto voltou a avançar ao Q3 de uma classificação da Fórmula 1. Neste sábado (3), o brasileiro garantiu a 10ª colocação no grid do Grande Prêmio do Bahrein, disputado em Sepang, na Malásia, depois de precisar buscar uma reação nos minutos finais em ambas as sessões iniciais. As duas classificações foram conquistadas após o fim do cronômetro.

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O brasileiro começou a sessão sem conseguir aparecer entre os primeiros colocados. No Q1, chegou a registrar o 14º melhor tempo antes de melhorar sua marca e terminar a primeira parte da classificação em oitavo. O resultado garantiu a passagem para o Q2, enquanto Nico Hulkenberg acabou eliminado.

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Na segunda sessão, porém, Bortoleto demorou mais para encontrar seu melhor ritmo. O piloto da Audi foi um dos últimos a registrar uma volta rápida e, quando conseguiu, apareceu em nono. A posição ainda era suficiente para avançar ao Q3, mas a situação mudou na reta final.

Liam Lawson melhorou sua marca nos últimos minutos e colocou Bortoleto na 11ª colocação. Com o cronômetro se aproximando do fim, o brasileiro precisava de uma última tentativa para evitar a eliminação. E foi justamente nesse momento que Bortoleto reagiu. O piloto da Audi melhorou sua volta e ultrapassou Lawson, garantindo a décima e última vaga no Q3.

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Na última parte da classificação, Bortoleto enfrentou uma disputa ainda mais difícil. O brasileiro realizou sua tentativa com pneus usados e chegou a ocupar a última posição entre os dez pilotos que avançaram para a sessão decisiva.

Enquanto Verstappen, Hamilton e Antonelli brigavam pelas primeiras posições, Bortoleto buscava conquistar o lugar mais alto possível dentro do Top 10. No fim, o piloto da Audi ficou com a última colocação da sessão, em décimo, e garantiu uma posição na quinta fila do grid.

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O resultado representa uma recuperação importante ao longo da classificação e da temporada. A última vez que Bortoleto havia conseguido alcançar o Q3 foi no GP da Bélgica, que aconteceu no fim de julho, antes das férias de verão. Assim, seis corridas depois, o brasileiro volta a largar entre os 10 melhores pilotos do grid.

Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP do Bahrein, na Malásia, pela F1 2026 (Foto: JADE GAO / AFP)
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