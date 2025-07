AO VIVO: acompanhe a corrida do GP da Inglaterra de F1

A Fórmula 1 (F1) realiza neste domingo (6), às 11h (horário de Brasília) a corrida do GP da Inglaterra. A sessão acontece no Circuito de Silverstone, em Northamptonshire. Max Verstappen larga na pole, seguido de Oscar Piastri e Lando Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto sai da 17º posição. A prova tem transmissão da Band, e F1TV.

🟢 ATUALIZAÇÃO: 🟩 | Piastri é o lider! Bortoleto está fora da corrida



🏆 TRÊS PRIMEIROS: Piastri (McLaren), Norris (McLaren) e Hülkenberg (Sauber)



🔻 ABANDONAM: Antonelli (Mercedes), Hadjar (Racing Bulls), Bortoleto (Sauber), Lawson (Racing Bulls) e Colapinto (Alpine)

Como está a corrida da Inglaterra?

Atualização no top-3

Com o DRS liberado, Nico Hülkenberg ultrapassa Lance Stroll e sobe para a terceira colocação. Hamilton aproveita o embalo e também ultrapassa o canadense da Aston Martin, indo para quarto.

Piastri punido

Líder da corrida, Oscar Piastri recebeu uma punição de 10 segundos por infração durante o regime de Safety Car.

Max Verstappen roda e despenca na tabela

Na relargada do Grande Prêmio da Inglaterra, Max Verstappen roda na antepenúltima curva e caí para 10º. Lance Stroll é o terceiro.

Safety Car saiu, mas já voltou

O Safety Car saiu na volta 19, mas Isack Hadjar acertou a traseira de Kimi Antonelli e rodou na Copse. Com o acidente, o carro de segurança retornou à pista. O francês está fora da corrida.

Safety Car na pista!

Devido à chuva forte, a direção de prova acionou o carro de segurança!

Volta a chover!

A chuva voltou em Silverstone e diversos pilotos vão aos boxes. Piastri segue na liderança.

Novo líder

Oscar Piastri ultrapassa Max Verstappen na Reta do Hangar e é o novo líder do Grande Prêmio da Inglaterra!

Bortoleto está fora

Após o fim do VSC, Gabriel Bortoleto, que estava com pneu médio, rodou sozinho na primeira curva e bateu com a asa traseira. Mais um Safety Car Virtual.

Largada

Max Verstappen larga bem e mantém a liderança, acompanhado por Piastri e Norris. Na parte de trás, Lawson é acertado por Ocon e está fora da corrida. Virtual Safety Car acionado.

Chuva parou

Sem chuva em Silverstone! Mesmo assim, os pilotos vão para a volta de aquecimento atrás do Safety Car com o pneu de pista molhada.

Chove em Silverstone!

O início do Grande Prêmio da Inglaterra será disputado em pista molhada! Chove em Silverstone desde as corridas da Fórmula 2 e Fórmula 3.

Confira o grid de largada

Pos. de largada Piloto Equipe 1º Max Verstappen Red Bull Racing 2º Oscar Piastri McLaren 3º Lando Norris McLaren 4º George Russell Mercedes 5º Lewis Hamilton Ferrari 6º Charles Leclerc Ferrari 7º Fernando Alonso Aston Martin 8º Pierre Gasly Alpine 9º Carlos Sainz Williams 10º Kimi Antonelli Mercedes 11º Yuki Tsunoda Red Bull Racing 12º Isack Hadjar Racing Bulls 13º Alexander Albon Williams 14º Esteban Ocon Haas 15º Liam Lawson Racing Bulls 16º Gabriel Bortoleto Sauber 17º Lance Stroll Aston Martin 18º Oliver Bearman Haas 19º Nico Hulkenberg Sauber 20º Franco Colapinto Alpine

Gabriel Bortoleto, da Sauber, no Grande Prêmio da Inglaterra (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

