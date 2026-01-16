Xsports alcança números expressivos com a Copinha, e diretor projeta 2026

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Canal de TV aberta voltado para o esporte, a Xsports estreou no dia 16 de agosto de 2025. De lá para cá, se passaram cinco meses, e o Lance! foi atrás para saber como está sendo o retorno do público para a emissora.

continua após a publicidade

De forma inovadora, a Xsports adentrou no mercado para ficar. Com direito de transmissão de diferentes modalidades e a presença de profissionais de destaque, o canal consegue se consolidar entre a concorrência mesmo com o pouco período de vida.

➡️ Vencedor do BBB 26 fatura o dobro do prêmio do campeão argentino

Ao Lance!, Thiago Garcia, Diretor Comercial da Xsports, detalhou os recentes resultados da emissora, projetou o ano da empresa e revelou novidades para 2026. Veja abaixo:

continua após a publicidade

Sucesso exponencial

Em cinco meses de existência, o canal já consegue disputar audiência com grandes players do mercado. Um exemplo do sucesso tem sido as transmissões da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, no início da temporada de 2026.

Conforme divulgado pela própria empresa, a Xsports tem se consolidado na cobertura do torneio. Mesmo com poucos meses no ar, o canal já alcançou mais de 27 milhões de espectadores únicos, registrando crescimento entre 30 e 40% na audiência diariamente desde o início da Copinha. O sucesso no torneio nacional supera outras atrações do canal, a Premier League.

continua após a publicidade

— Nosso canal no YouTube também apresenta grande crescimento de mais de 200% desde a estreia da Copinha e ultrapassou a marca de 356 mil inscritos (até dia 9 de janeiro), e isso mostra que já estamos furando a primeira bolha — disse Thiago Garcia, Diretor Comercial da Xsports.

Transmissão da Copinha tem sido um sucesso para a XSports (Foto: Henrique Lima/BFR)

Um exemplo do sucesso nas transmissões da Copinha aconteceu na última terça-feira (13). Na ocasião, o Palmeiras empatou com o Vitória por 3 a 3, e a partida fez a Xsports alcançar o terceiro lugar na média de audiência de TV aberta na Grande São Paulo.

A emissora teve pico de 2,50 pontos, média de 1,66 e a Xsports chegou a ficar à frente do SBT. Entre 21h36 e 21h45, o canal ficou atrás apenas da Globo e Record.

Novidades para 2026?

Os planos para a atual temporada são diversos. A principal missão será conseguir refletir o sucesso na transmissão da Copinha para a Copa do Mundo de 2026. O principal torneio de seleções mundiais acontece a partir de junho, nos Estados Unidos, Canadá e México.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

— Nos próximos meses do ano, vamos implementar novos programas diários de cobertura esportiva. Estamos preparando um grande projeto original de cobertura para a Copa do Mundo, e nas próximas semanas vamos começar a comunicar o que está por vir em nossa programação. Queremos estar mais próximos e conectados com o público, seja no digital ou na TV, sempre com maior foco em eventos ao vivo — afirmou Thiago Garcia.

Projeções para a Xsports

Os sonhos e planos da empresa não param apenas na temporada atual do esporte. Com um sucesso exponencial nos primeiros anos de vida, Thiago Garcia afirma que as projeções apontam que a Xsports pode se tornar, em um futuro próximo, um canal indispensável para o mercado publicitário e telespectadores.

— Estamos celebrando a ótima recepção do público, justamente por sermos um projeto "bebê", de apenas quatro meses. Estamos fazendo um trabalho passo a passo, testando, estudando o comportamento do consumidor e temos um roadmap consistente para ser implementado de forma gradual. Nosso objetivo principal é nos tornarmos um canal indispensável, tanto para o mercado publicitário, quanto para a audiência. Queremos aproveitar todas as oportunidades que esse espaço único na TV aberta, a maior plataforma de mídia no nosso país — concluiu.