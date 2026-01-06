Copinha supera audiências de Premier League e La Liga na CazéTV e XSports

A Copinha 2026 iniciou sua primeira rodada com resultados expressivos de audiência no YouTube, nos canais da CazéTV e XSports. Os jogos exibidos no YouTube superaram, em audiência, transmissões de grandes ligas europeias como La Liga e Premier League realizadas na mesma plataforma.

continua após a publicidade

O confronto entre Palmeiras x Monte Roraima (5/1), exibido pela CazéTV, registrou a maior audiência média individual da história da Copinha em fase de grupos no canal. O duelo alcançou uma média de 470.216 dispositivos conectados, atingindo um pico de 576.453.

Já a partida entre Corinthians x Trindade (3/1) alcançou a maior audiência da história da XSports no YouTube. A transmissão registrou uma audiência média de 88.720 dispositivos, com um pico de 105.599, reforçando o papel da Copinha como motor de crescimento e engajamento para as plataformas digitais.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogos de Corinthians e Palmeiras se destacam em números de audiência (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Copinha 2026

A Copinha é popularmente conhecida por revelar craques do futebol brasileiro, e vários jogadores históricos iniciaram sua carreira na competição.

Na última temporada, o São Paulo venceu o Corinthians de virada por 3 a 2 e conquistou o quinto título do Tricolor paulista no torneio. Destaque para Ryan Francisco, eleito craque e artilheiro da competição. Em 2026, novos nomes devem surgir e ganhar espaço no cenário brasileiro.

continua após a publicidade

Espalhados em 30 cidades-sede e com todos os 225 jogos sendo transmitidos, o Brasil poderá acompanhar de perto as promessas do futebol nacional e os novos expoentes da modalidade.

➡️ Veja os nomes mais comuns e apelidos mais inusitados da Copinha