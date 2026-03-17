Europeus repercutem ausência de jogador do Palmeiras na Seleção: 'Piada'

Depois de sofrer uma lesão às vésperas da convocação, Vitor Roque ficou de fora da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia. A ausência do jogador do Palmeiras foi muito repercutida nas redes sociais europeias.

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Destaque do Palmeiras de Abel Ferreira, Vitor Roque foi chamado na penúltima convocação de Carlo Ancelotti e é cotado para estar na Copa do Mundo. De acordo com o treinador italiano, a lesão no tornozelo afastou o atacante do Palmeiras dos próximos amistosos.

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Nas redes sociais, a ausência do "Tigrinho" foi sentida não só por torcedores do Alviverde, mas também por estrangeiros. Vale lembrar que o camisa 9 do Palmeiras passou por Barcelona e Real Bétis nas últimas temporadas e por isso é sempre um nome lembrado pelos europeus. Veja os comentários abaixo:

Vitor Roque lamenta chance perdida no Palmeiras (Foto: Theo Daolio/MOCHILA PRESS)

Veja comentários sobre o "Tigrinho"

Tradução sobre o jogador do Palmeiras: Cadê o Vitor Roque?

Tradução sobre o atacante do Palmeiras: Essa lista é tendenciosa. Vitor Roque deveria estar aqui no lugar de Martinelli.

Fora da Seleção por lesão, Vitor Roque volta a treinar no Palmeiras

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (16), na Academia de Futebol, após a vitória por 1 a 0 diante do Mirassol, na noite de domingo. O técnico Abel Ferreira comandou atividades no campo com parte do elenco que não atuou pelo compromisso do Brasileirão e dois nomes importantes seguiram em recuperação no campo.

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O zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque já haviam participado das atividades na véspera do confronto contra o Mirassol no final da última semana e seguiram em transição nesta segunda. O defensor está fora há dois jogos por uma entorse no joelho esquerdo, enquanto o camisa 9 foi ausência no domingo por um trauma no tornozelo esquerdo.

O grupo de jogadores que foi a campo na Academia de Futebol realizou atividades físicas de aquecimento, fundamentos específicos e trabalhos técnicos em campo reduzido. A outra parte do elenco participou foi ao centro de recovery e neurociência do Palmeiras para realizar um trabalho focado na recuperação física para a sequência de partidas.