O comentarista Maestro Júnior pediu um ídolo do Palmeiras na Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. Próximo à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, o técnico italiano ainda tem posições indefinidas para o torneio.

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Uma das vagas tratadas como "em aberto" na Seleção é a de goleiro. Alisson e Éderson tem vaga praticamente garantida na Copa do Mundo, mas o terceiro nome ainda está sob avaliação da comissão técnica. No programa "Seleção Sportv", Júnior pediu, Weverton, do Grêmio e ídolo do Palmeiras, na próxima convocação.

- O meu goleiro seria o Weverton, do Grêmio. Se você buscar nesses últimos 5 anos, qual foi o jogo que o Palmeiras perdeu com uma falha grotesca do Weverton? Não tem. É um goleiro de uma regularidade absurda, sabe jogar com os pés, sabe sair do gol, é um líder… Mas foi descartado - opinou Júnior.

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Pelo Palmeiras, foram anos como titular e muitos títulos conquistados sob o comando do português Abel Ferreira. No Grêmio, Weverton se firmou como titular absoluto e soma atuações regulares na temporada 2026, além de conquistar o Campeonato Gaúcho.

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Weverton deixou o Palmeiras e acertou com o Grêmio em 2026 (Foto: Marco GalvÃ£o/ZIMEL PRESS/GazetaPress)

Passagem histórica pelo Palmeiras e início no Grêmio

No Palmeiras desde 2018, o goleiro iria para a sua nona temporada com a camisa alviverde. Em 2025, disputou 58 jogos, todos como titular, e sofreu 42 gols. Ao todo, Weverton soma 12 títulos pelo clube, entre eles duas Copas Libertadores (2020 e 2021) e três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023).

Recém-chegado no Grêmio, Weverton assumiu a titularidade na equipe comandada por Luís Castro e já conquistou um Campeonato Gaúcho em cima do Internacional, grande rival do Tricolor Gaúcho. O arqueiro substitui Thiago Volpi, que fechou com o RB Bragantino.

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