Dupla de convocados por Ancelotti agita torcida do Palmeiras: 'Hexa vem'
Crias da Academia vão ganhar chance com Carlo Ancelotti
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O Palmeiras não teve jogadores convocados para a Seleção Brasileira que vai enfrentar Croácia e França em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Ainda assim, a lista deu motivos para muitos torcedores do Alviverde celebrarem nas redes sociais.
Torcedores do Palmeiras reagem à ausência de jogador na Seleção: ‘Pesadelo’
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Conhecido por ter a base mais forte do Brasil, o Palmeiras teve dois de seus crias convocados para representar a Amarelinha: Endrick, do Lyon, e Danilo, do Botafogo. A dupla foi revelada pelo Verdão e conquistou títulos sob o comando de Abel Ferreira antes de sair para explorar o mundo.
➡️Torcedores do Palmeiras reagem à ausência de jogador na Seleção: 'Pesadelo'
Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras celebraram a convocação dos jogadores formados nas categorias de base do clube. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre os Crias da Academia
Fora da Seleção por lesão, Vitor Roque volta a treinar no Palmeiras
O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (16), na Academia de Futebol, após a vitória por 1 a 0 diante do Mirassol, na noite de domingo. O técnico Abel Ferreira comandou atividades no campo com parte do elenco que não atuou pelo compromisso do Brasileirão e dois nomes importantes seguiram em recuperação no campo.
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O zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque já haviam participado das atividades na véspera do confronto contra o Mirassol no final da última semana e seguiram em transição nesta segunda. O defensor está fora há dois jogos por uma entorse no joelho esquerdo, enquanto o camisa 9 foi ausência no domingo por um trauma no tornozelo esquerdo.
O grupo de jogadores que foi a campo na Academia de Futebol realizou atividades físicas de aquecimento, fundamentos específicos e trabalhos técnicos em campo reduzido. A outra parte do elenco participou foi ao centro de recovery e neurociência do Palmeiras para realizar um trabalho focado na recuperação física para a sequência de partidas.
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