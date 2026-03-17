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Dupla de convocados por Ancelotti agita torcida do Palmeiras: 'Hexa vem'

Crias da Academia vão ganhar chance com Carlo Ancelotti

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/03/2026
09:40
Endrick, cria do Palmeiras, comemora gol na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
imagem cameraEndrick, cria do Palmeiras, comemora gol na Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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O Palmeiras não teve jogadores convocados para a Seleção Brasileira que vai enfrentar Croácia e França em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Ainda assim, a lista deu motivos para muitos torcedores do Alviverde celebrarem nas redes sociais.

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Conhecido por ter a base mais forte do Brasil, o Palmeiras teve dois de seus crias convocados para representar a Amarelinha: Endrick, do Lyon, e Danilo, do Botafogo. A dupla foi revelada pelo Verdão e conquistou títulos sob o comando de Abel Ferreira antes de sair para explorar o mundo.

➡️Torcedores do Palmeiras reagem à ausência de jogador na Seleção: 'Pesadelo'

Nas redes sociais, torcedores do Palmeiras celebraram a convocação dos jogadores formados nas categorias de base do clube. Veja os comentários abaixo:

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Endrick - Palmeiras x Internacional - pode ser substituído por Felipe Anderson
Endrick em ação pelo Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Veja comentários sobre os Crias da Academia

Fora da Seleção por lesão, Vitor Roque volta a treinar no Palmeiras

O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira (16), na Academia de Futebol, após a vitória por 1 a 0 diante do Mirassol, na noite de domingo. O técnico Abel Ferreira comandou atividades no campo com parte do elenco que não atuou pelo compromisso do Brasileirão e dois nomes importantes seguiram em recuperação no campo.

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O zagueiro Murilo e o atacante Vitor Roque já haviam participado das atividades na véspera do confronto contra o Mirassol no final da última semana e seguiram em transição nesta segunda. O defensor está fora há dois jogos por uma entorse no joelho esquerdo, enquanto o camisa 9 foi ausência no domingo por um trauma no tornozelo esquerdo.

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O grupo de jogadores que foi a campo na Academia de Futebol realizou atividades físicas de aquecimento, fundamentos específicos e trabalhos técnicos em campo reduzido. A outra parte do elenco participou foi ao centro de recovery e neurociência do Palmeiras para realizar um trabalho focado na recuperação física para a sequência de partidas.

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