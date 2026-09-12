Decisão da arbitragem em Palmeiras x Santos viraliza: 'Claro'

Palmeiras e São Paulo estão se enfrentando neste sábado (12), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em confronto válido pela 27ª rodada. Ainda no primeiro tempo, uma decisão da arbitragem em um lance envolvendo Ferreira gerou repercussão nas redes sociais.

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Aos 26 minutos da primeira etapa, Ferreira caiu após uma dividida com Arias e Murilo, próximo à linha de escanteio. O atacante do São Paulo ficou sem a chuteira e reclamou de dores, chegando a fazer um gesto pedindo a intervenção do VAR. No entanto, a arbitragem não marcou falta.

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➡️Expulsão em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Vergonhoso'

Veja o lance:

O lance viralizou nas redes sociais e torcedores do São Paulo criticaram a decisão. Alguns apontaram que Arias teria pisado no calcanhar de Ferreira antes da queda e defenderam que a jogada deveria ter sido marcada como falta.

Veja a repercussão:

Expulsão correta, mas o Árias tambem tinha que ser expulso no lance do Ferreirinha! — Felipe Torres (@spfcTorrees) September 12, 2026

falou tudo mano, Arias pisou de propósito no calcanhar do Ferreirinha duas vezes, até derrubar. juiz nem falta deu e o VAR como sempre não funcionou contra eles — sapukaya (@sapukaya9) September 12, 2026

Falta clara aí pow, juiz deu nada — jr ⚡ (@juniorRibeiroad) September 12, 2026

Falta clarissima que a arbitragem nao marcou — Caião🇾🇪 (@CaiaoSPFC) September 12, 2026

Inverta as camisas e veja a falta ser marcada — Í𝘤𝘢𝘳𝘰 (@icanunes17) September 12, 2026

Pouco depois, aos 37 minutos, Osorio recebeu cartão vermelho após cometer uma falta dura em Piquerez. O árbitro inicialmente havia aplicado o cartão amarelo, mas mudou a decisão e expulsou o jogador do São Paulo.

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Ficha técnica

⚽ Competição: Campeonato Brasileiro

📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

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