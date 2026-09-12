Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Decisão da arbitragem em Palmeiras x Santos viraliza: 'Claro'

Equipes se enfrentam neste sábado (12), no Nubank Parque

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
12/09/2026 20:07
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Ferreira em ação durante Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro
Ferreira em ação durante Palmeiras e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Theo Daolio/f2.8 news/Folhapress)

Palmeiras e São Paulo estão se enfrentando neste sábado (12), no Nubank Parque, pelo Campeonato Brasileiro, em confronto válido pela 27ª rodada. Ainda no primeiro tempo, uma decisão da arbitragem em um lance envolvendo Ferreira gerou repercussão nas redes sociais.

➡️Veja gol em Palmeiras x São Paulo: Murilo abre o placar

Aos 26 minutos da primeira etapa, Ferreira caiu após uma dividida com Arias e Murilo, próximo à linha de escanteio. O atacante do São Paulo ficou sem a chuteira e reclamou de dores, chegando a fazer um gesto pedindo a intervenção do VAR. No entanto, a arbitragem não marcou falta.

continua após a publicidade

➡️Expulsão em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Vergonhoso'

Veja o lance:

O lance viralizou nas redes sociais e torcedores do São Paulo criticaram a decisão. Alguns apontaram que Arias teria pisado no calcanhar de Ferreira antes da queda e defenderam que a jogada deveria ter sido marcada como falta.

Veja a repercussão:

Pouco depois, aos 37 minutos, Osorio recebeu cartão vermelho após cometer uma falta dura em Piquerez. O árbitro inicialmente havia aplicado o cartão amarelo, mas mudou a decisão e expulsou o jogador do São Paulo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ficha técnica

⚽ Competição: Campeonato Brasileiro
📅 Data e horário: sábado, 11 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, São Paulo, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: tempo real do Lance! e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
🖥️ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Osorio é expulso após entrada dura em Piquerez

Fora de Campo

Expulsão em Palmeiras x São Paulo repercute: 'Vergonhoso'

Há 30 minutos
Luís Castro em Grêmio e Vasco, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcedores do Grêmio mandam recado a Luís Castro após virada

Há 1 hora
Fluminense é derrotado por 3 a 1 pelo Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Falha de jogador em Atlético-MG x Fluminense gera revolta: 'Sempre ele'

Há 1 hora
Gabriel Bortoleto em coletiva do GP da Espanha pela F1 2026

Fórmula 1

Fala de Mariana Becker sobre Hamilton e Bortoleto gera críticas: 'Que mico'

Há 7 horas
Confronto do primeiro turno aconteceu na Neo Química Arena em 22 de março (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Futebol Nacional

IA crava placar para Flamengo x Corinthians no Brasileirão

Há 13 horas
Viña com a camisa do Flamengo

Fora de Campo

Torcedores do Flamengo mandam recado para Viña, do Cruzeiro: 'Tomara'

Há 1 dia
Mais LANCE!
Richarlison sorrindo

Rivais enlouquecem com resultado de negócio entre Vasco e Richarlison: 'Óbvio'

Atacante Neymar durante a partida entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Neymar reage a contratações do Santos: 'Se vai dar certo, eu não sei'

Richarlison com os braços erguidos durante jogo do Tottenham

Torcedores do Vasco reagem a desfecho sobre Richarlison: 'Inacreditável'

Abel Ferreira de braços cruzados e sorrindo

Decisão do STJD sobre Abel Ferreira, do Palmeiras, repercute: 'Até que enfim'

João Pedro chutando ao lado de Rice em jogo entre Chelsea e Arsenal

João Pedro viraliza após prêmio entregue pela Premier League: 'Bizarro'

Leila Pereira durante Confut

Leila Pereira exalta força das mulheres e diz: 'Não tenho medo de absolutamente nada'

Zagueiro esteve presente nos títulos de 2019 conquistados pelo Rubro-Negro (Foto: Reprodução/X)

Ex-Flamengo comemora primeiro gol em novo time, e torcedores reagem

Último encontro contou com uma vitória Alviverde por 1 a 0, no Morumbis (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA projeta placar inusitado em Palmeiras x São Paulo

Bahia e Remo encerram a 27ª rodada do campeonato na segunda-feira (14) (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

IA crava resultados e líder da 27ª rodada do Brasileirão

Samuel Lino e Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle e Flamengo, pela Libertadores

Flamengo alfineta o Palmeiras após vitória na Libertadores

Bruno Henrique comemorando gol em Del Valle e Flamengo, pela Libertadores

Bruno Henrique vira assunto após vitória do Flamengo: 'Absurdo'

Ledio Carmona é sincero sobre ida do Coutinho para o Santos

Ledio Carmona é sincero sobre Coutinho no Santos: 'Parecia ex-jogador'

Neymar durante Santos e Atlético-MG, pela Sul-Americana

Neymar posta indireta com referência a Coutinho; veja vídeo

Coutinho em Vasco e Marica pelo Campeonato Carioca 2026.

Torcida do Vasco manda recado a Coutinho após acerto com o Santos: 'Judas'