Torcida do Flamengo manda recado a Jardim após empate com o Santos
Rubro-Negro tomou empate após entrada de Neymar no segundo tempo
Flamengo e Santos empataram em 2 a 2 na noite desta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contou com o retorno de Neymar, que se recuperou de lesão muscular na coxa, entrou no segundo tempo e balançou as redes duas vezes, de pênalti. Antes, o Rubro-Negro havia marcado com Danilo e Paquetá, no primeiro tempo.
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Com o resultado, o líder chegou a 61 pontos e pode ver a gordura na ponta da tabela diminuir ao final da rodada, caso o Palmeiras vença. O Alviverde, até aqui, vai vencendo parcialmente com gol de Flaco López.
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Veja a repercussão:
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Flamengo larga na frente
O confronto entre paulistas e cariocas começou bem equilibrado, com um pouco mais de posse de bola flamenguista, e assim foi até mais da metade do primeiro tempo. Do lado do Peixe, Gabigol teve duas boas chances de abrir o marcador, mas mandou as duas para fora, perto do gol rubro-negro. Do lado dos visitantes, apesar das várias tentativas, a principal chance saiu dos pés de Pedro, que parou em Diógenes. No entanto, quando a partida parecia ir para o intervalo sem gols, com direito a algumas falhas defensivas dos dois lados, o Flamengo foi às redes duas vezes em seis minutos. O primeiro gol foi marcado por Danilo, aos 43, enquanto Paquetá, de cabeça, ampliou aos 49.
Neymar garante o empate do Peixe
Atrás do marcador, Cuca mexeu na equipe para o segundo tempo e sacou Barreal e Coutinho, que ainda está fora de ritmo, para colocar Rony e Neymar, que retornou após se recuperar de lesão muscular na coxa. O Flamengo, por sua vez, não fez alterações logo de cara. Diferentemente de como terminou a primeira etapa, desta vez quem tinha o domínio da partida era o Peixe, em busca de reverter o placar negativo. Rony foi o primeiro a tentar, enquanto Samuel Lino respondeu do outro lado. Aos 26, o Santos quase diminuiu, quando Bontempo acertou o travessão e Gabigol cabeceou no rebote para defesa de Rossi.
Expulsão e pênalti
Aos 27, confusão na área. Após pressão na saída de bola, Jorginho caiu e colocou a mão na bola, duas vezes. A primeira no limite da área e, na sequência, já em cima da linha. No lance, Daronco havia marcado falta para o time da Vila Belmiro, mas, após checagem no VAR, o pênalti foi confirmado e Jorginho expulso. Aos 36, Neymar diminuiu e, seis minutos depois, em nova cobrança, o camisa 10 fez o segundo para deixar tudo igual na Vila Belmiro.
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