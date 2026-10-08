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Veja gols em Santos x Flamengo: Danilo, Paquetá e Neymar marcam

Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 20:18
Atualizado há 13 minutos
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Neymar em ação durante Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro
Neymar em ação durante Santos e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

Santos e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 29ª rodada, terá transmissão do Premiere.

Aos 43 minutos da primeira etapa, o zagueiro carrega da intermediária, toca para Pedro e recebe devolução dentro da área do Santos. Ele finaliza de primeira e vence Diógenes para abrir o placar para o Flamengo.

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Veja o gol:

Aos 48 minutos da primeira etapa, após cobrança de escanteio curto, Carrascal cruza para Lucas Paquetá, que vence disputa pelo alto e consegue desviar de cabeça para ampliar para o Flamengo.

Veja o gol:

Aos 36 minutos da segunda etapa, Neymar diminui para o Santos em cobrança de pênalti.

Veja o gol:

Aos 40 minutos da segunda etapa, em linda jogada ensaiada em cobrança de falta, Neymar toca para Bontempo, que encontra Gabigol dentro da área. O atacante é derrubado por Luiz Araújo, e Daronco assinala mais um pênalti para o Santos. O camisa 10 desloca Rossi e anota mais um em nova cobrança de pênalti.

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Veja o gol:

Como chegam as equipes?

O Santos vem de vitória fora de casa contra o São Paulo por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em 2 de outubro. Antes, o time também venceu o Remo-PA por 2 a 1, fora de casa, em 19 de setembro, pelo mesmo campeonato. No entanto, sofreu derrota para o Atlético Mineiro por 4 a 2, em jogo válido pela Copa Sul-Americana, em 16 de setembro.

O Flamengo, por sua vez, vem de vitória em casa contra o Red Bull Bragantino por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em 20 de setembro. Antes, empatou em casa com o Independiente Valle por 1 a 1, em partida válida pela Copa Libertadores da América, em 17 de setembro.

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Santos terá retornos e Neymar pode ser relacionado

Em busca da sexta vitória consecutiva na competição, o técnico Cuca conta com o retorno de Luan Peres, que cumpriu suspensão na última partida, e deve promover alterações na equipe. A volta do zagueiro abre uma disputa por posição no setor defensivo. Luan Peres pode retomar seu lugar entre os titulares, enquanto Willian Arão aparece como alternativa para a posição.

Além disso, Gabriel Bontempo, que retornou da primeira convocação para a Seleção Brasileira, deve retomar seu espaço no meio-campo. Há chances de o atacante Neymar também estar entre os relacionados para esta partida.

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Nesta quarta-feira (7), véspera do confronto, Neymar completará cinco semanas desde que sofreu uma lesão muscular na coxa. O prazo inicialmente trabalhado pelo departamento médico do Peixe para a recuperação era de quatro a oito semanas. Cuca demonstrou confiança em contar com o camisa 10.

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