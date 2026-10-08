Flamengo larga na frente, mas Neymar marca duas vezes e garante empate ao Santos

No duelo dos dois melhores times do segundo turno do Brasileirão, Santos e Flamengo empataram por 2 a 2 na noite desta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada. O duelo contou com o retorno de Neymar, que se recuperou de lesão muscular na coxa, entrou no segundo tempo e balançou as redes duas vezes, de pênalti. Antes, o Rubro-Negro havia marcado com Danilo e Paquetá, no primeiro tempo.

Com o resultado, o líder chegou a 61 pontos e pode ver a gordura na ponta da tabela diminuir ao final da rodada, caso o Palmeiras vença. O Peixe, por sua vez, agora tem 42 pontos e ocupa o oitavo lugar.

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Flamengo larga na frente

O confronto entre paulistas e cariocas começou bem equilibrado, com um pouco mais de posse de bola flamenguista, e assim foi até mais da metade do primeiro tempo. Do lado do Peixe, Gabigol teve duas boas chances de abrir o marcador, mas mandou as duas para fora, perto do gol rubro-negro. Do lado dos visitantes, apesar das várias tentativas, a principal chance saiu dos pés de Pedro, que parou em Diógenes. No entanto, quando a partida parecia ir para o intervalo sem gols, com direito a algumas falhas defensivas dos dois lados, o Flamengo foi às redes duas vezes em seis minutos. O primeiro gol foi marcado por Danilo, aos 43, enquanto Paquetá, de cabeça, ampliou aos 49.

Neymar garante o empate do Peixe

Atrás do marcador, Cuca mexeu na equipe para o segundo tempo e sacou Barreal e Coutinho, que ainda está fora de ritmo, para colocar Rony e Neymar, que retornou após se recuperar de lesão muscular na coxa. O Flamengo, por sua vez, não fez alterações logo de cara. Diferentemente de como terminou a primeira etapa, desta vez quem tinha o domínio da partida era o Peixe, em busca de reverter o placar negativo. Rony foi o primeiro a tentar, enquanto Samuel Lino respondeu do outro lado. Aos 26, o Santos quase diminuiu, quando Bontempo acertou o travessão e Gabigol cabeceou no rebote para defesa de Rossi.

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Expulsão e pênalti

Aos 27, confusão na área. Após pressão na saída de bola, Jorginho caiu e colocou a mão na bola, duas vezes. A primeira no limite da área e, na sequência, já em cima da linha. No lance, Daronco havia marcado falta para o time da Vila Belmiro, mas, após checagem no VAR, o pênalti foi confirmado e Jorginho expulso. Aos 36, Neymar diminuiu e, seis minutos depois, em nova cobrança, o camisa 10 fez o segundo para deixar tudo igual na Vila Belmiro.

(Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

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Quando o Flamengo garantia sua vitória, Jorginho colocou a mão na bola, foi expulso, e viu Neymar diminuir o marcador. Com isso, o Peixe reagiu e buscou o segundo pouco tempo depois.

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Deu aula 🏅

Neymar. O craque do Peixe entrou no segundo tempo, na vaga de Coutinho, e, com toda sua técnica, marcou duas vezes de pênalti e garantiu o empate do Peixe com o líder do Brasileirão.

Ficou abaixo 📉

A defesa do Santos deixou a desejar, com momentos de desatenção que custaram a vitória diante de sua torcida, principalmente no final da primeira etapa, quando permitiu que o Rubro-Negro fizesse dois gols em seis minutos.

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✅ Ficha técnica

Santos 🆚 Flamengo

Campeonato Brasileiro - 29ª rodada

📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de setembro de 2026, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Danilo (43'/1°) (0x1), Lucas Paquetá (49'/1°) (0x2), Neymar (36'/2°) (1x2) e Neymar (42'/2°) (2x2)

🟨 Cartões amarelos: Neymar, Escobar, Barreal, Oliva e Gustavo Henrique (SAN); Pedro, Bruno Henrique, Royal e Lucas Paquetá (FLA)

🟥 Cartões vermelhos: Jorginho (FLA)

SANTOS (Técnico: Cuca)

Diógenes; Rodinei, Lucas Veríssimo, Willian Arão e Escobar (Luan Peres); Gustavo Henrique (Rollheiser), Christian Oliva e Gabriel Bontempo; Coutinho (Neymar), Gabigol e Barreal (Rony).

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FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Paquetá (Plata); Carrascal (Saúl), Pedro (Bruno Henrique) e Samuel Lino (Luiz Araújo).