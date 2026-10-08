PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Santos x Flamengo

Santos e Flamengo protagonizaram um lance polêmico nesta quinta-feira (8), na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Jorginho, do Rubro-Negro, colocou a mão na bola dentro da área após uma pressão do time paulista. Depois de consultar o VAR, o árbitro Anderson Daronco marcou pênalti para o Santos e expulsou o jogador.

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PC Oliveira, consultor de arbitragem do Grupo Globo, deu seu veredito sobre a decisão da arbitragem e considerou corretas as duas marcações: a penalidade a favor do Santos e o cartão vermelho para Jorginho.

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Veja o lance:

Entenda o lance polêmico em Santos x Flamengo

Aos 27 minutos do segundo tempo, Jorginho caiu durante a pressão santista e colocou a mão na bola em duas oportunidades. Na primeira, o toque aconteceu no limite da área. Na sequência, o volante voltou a tocar na bola com a mão, desta vez sobre a linha da área, o que gerou reclamações dos jogadores do Santos.

Inicialmente, Daronco marcou falta para a equipe da Vila Belmiro e aplicou cartão amarelo ao meio-campista do Flamengo por colocar a mão na bola de forma acintosa. Após a revisão do VAR, o árbitro foi ao monitor para analisar a possibilidade de pênalti.

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Depois de rever as imagens, Daronco assinalou a penalidade para o Santos e mudou a cor do cartão de Jorginho para vermelho, expulsando o jogador. A decisão gerou repercussão durante o clássico válido pelo Brasileirão.