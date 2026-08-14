Fred vai seguir 'legado' deixado por Hulk no Atlético: entenda
Volante de 33 anos foi oficializado pelo Galo nesta sexta-feira (14)
O volante Fred foi anunciado oficialmente pelo Atlético nesta sexta-feira (14). Aos 33 anos, o jogador chega para ser uma das referências técnicas da equipe e assumir um papel de destaque no elenco após a saída do ídolo Hulk.
Além da responsabilidade dentro de campo, Fred também vestirá a camisa 7, número que marcou a passagem de Hulk pelo Galo. A camisa estava vaga desde a saída do atacante, em maio, e agora será utilizada pelo novo reforço.
O número 7, inclusive, já é familiar para Fred. Em seu último clube, o Fenerbahçe, o jogador também utilizou a camisa.
Fred busca ocupar um espaço importante no elenco, tanto pelo peso de sua trajetória quanto pela identificação com o clube. A expectativa é que o volante se torne uma das principais referências técnicas da equipe nesta nova fase do Galo.
Anúncio 'de novela' no Atlético
No anúncio oficial, o Atlético fez referência à longa negociação com Fred. O clube publicou um vídeo fazendo alusão a um capítulo de novela, em tom descontraído, justamente por conta dos meses de negociações e das diversas tentativas de contratação do volante. Na publicação, o Galo encerrou a "novela" com a frase: "A novela acabou. Fred é do Galo".
A chegada de Fred encerra uma negociação que se arrastou por meses. O Atlético tentava desde o início do ano chegar a um acordo para contratar o jogador. Segundo o vice-presidente de futebol, Paulo Bracks, o volante era um "sonho antigo" da diretoria e, nesta sexta-feira, o desejo foi concretizado.
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