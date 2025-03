Brasileirão: saiba quais os jogos de Record, CazéTV e Amazon na primeira rodada

A Globo ganhou concorrentes nos direitos de transmissão do Brasileirão em 2025. Nesta temporada, Record, CazéTV e Amazon Prime Video também exibirão jogos da competição. E o Lance! mostra quais as partidas dos canais na primeira rodada, que começa neste sábado (29).

Concorrente direta da Globo, a Record vai transmitir o jogo entre Vasco da Gama e Santos. O Cruzmaltino é filiado à Liga Forte União, que negociou os direitos de transmissão em TV aberta com a emissora de Edir Macedo. Ex-Globo e SBT, Cléber Machado é o principal narrador do canal.

A CazéTV também exibe o jogo entre Vasco e Santos, marcado para domingo (30), às 18h30, em São Januário. A LFU negociou os direitos no Youtube com o canal de Casimiro Miguel. O jogo, no entanto, também será exibido no Premiere, em negociação de transmissão da LFU com a Globo em pay-per-view. Luis Felipe Freitas é o principal locutor do canal.

O único jogo que não terá transmissão do Grupo Globo - TV aberta, Sportv e Premiere - na primeira rodada é Cruzeiro x Mirassol. A partida será da Amazon Prime Video, que exibe um jogo por rodada com exclusividade. O duelo ocorre neste sábado (29), às 18h30, no Mineirão. Rômulo Mendonça narra o confronto, enquanto Galvão Bueno ainda aguarda estreia.

Quais clubes da Série A fazem parte da Libra?

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.

Quais clubes da Série A fazem parte da LFU?

Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco.