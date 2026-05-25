Amazon Prime Video busca rescindir contrato com Galvão Bueno

A plataforma de streaming Amazon Prime Video decidiu encerrar o vínculo contratual com o narrador Galvão Bueno. A notificação foi enviada à equipe do profissional nesta segunda-feira (25). O acordo havia sido fechado no final de 2024 e anunciado ao público no início de 2025, com validade prevista até dezembro de 2027.

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Com o rompimento do contrato, Galvão deixará de comandar transmissões de eventos esportivos no serviço de streaming. O vínculo estava em vigor há aproximadamente 18 meses.

As partes negociam agora o pagamento da multa contratual prevista no acordo. O Lance! procurou contato com a Amazon e os representantes do narrador, que não se manifestaram sobre o assunto até o momento. Existe a possibilidade de o caso parar na Justiça.

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O encerramento do vínculo encerra uma passagem de sucesso de Galvão Bueno pelo streaming. Com o narrador, a plataforma colecionou bons números de audiência em transmissões esportivas. O jogo que teve o maior apelo foi Flamengo x Vasco, exibido com exclusividade em 2025.

Galvão Bueno comanda seu programa no SBT (Foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Galvão Bueno na Copa do Mundo

O narrador Galvão Bueno abriu a série 'Vozes da Copa', do Lance!, que vai falar com personagens que participarão da cobertura da Copa do Mundo pelas emissoras detentoras dos direitos de transmissão. O locutor do SBT e da N Sports demonstrou otimismo em relação ao desempenho da Seleção Brasileira e analisou o trabalho de Carlo Ancelotti.

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Durante a entrevista, Galvão destacou que o Brasil tem condições de brigar pelo título, desde que o elenco apresente um fator essencial em campanhas vitoriosas: o espírito coletivo.

— O Brasil vai brigar, sim. Vai brigar e nós vamos torcer para chegar lá — afirmou.

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Recentemente, o narrador foi internado em São Paulo para realizar uma cirurgia na última sexta-feira (22). O procedimento não foi delicado, o que deve garantir uma recuperação rápida e sua presença na cobertura da Copa do Mundo. A viagem para os Estados Unidos continua prevista para o dia 7 de junho. Nas redes sociais, Galvão Bueno compartilhou um vídeo com os fãs.

— Bem, meus amigos das redes sociais, estou aqui no hospital e saíram notícias, e as pessoas às vezes exageram. Os caças cliques. Seguinte, tive um probleminha na lombar e a perna esquerda ficou um pouquinho prejudicada. Disse isso no programa, na última segunda-feira (18) — iniciou o narrador, antes de completar.

— Estava previsto. Amanhã faço uma cirurgia às 7h da manhã. Vai ficar tudo bacana. Tá tudo normal. Fiz todos os exames para fazer tranquila a cirurgia. Recuperação de cinco dias — concluiu.