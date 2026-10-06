Ronaldinho Gaúcho homenageia Lionel Messi; confira

Lionel Messi vive, nesta terça-feira (6), uma noite especial com a camisa da Argentina. Antes de sua despedida da seleção no Monumental de Núñez, o craque recebeu uma homenagem de Ronaldinho Gaúcho, com quem dividiu o vestiário do Barcelona nos primeiros anos de sua carreira profissional.

O brasileiro publicou uma mensagem nas redes sociais para relembrar a trajetória do argentino e destacou o privilégio de ter acompanhado de perto o início de sua história no futebol profissional.

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"Que prazer e que alegria ter feito parte da sua história desde o primeiro dia, irmão! Você nos fez sorrir e nos deu tanta alegria pelo futebol!!! Seu nome está gravado na história do seu país, do mundo inteiro... Só nós sabemos a alegria que sentimos quando realizamos o sonho de infância, representando nossa nação e nos tornando campeões mundiais!!!! Você deu tudo pela sua seleção e pelo seu país... Eu te entendo perfeitamente e sei que tudo relacionado à família nos faz repensar as coisas... Aproveite a vida, irmão. Desejo tudo de bom para você, hoje e sempre"

Lionel Messi na temporada 2004 pelo Barcelona (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Companheiros no Barcelona

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Messi chegou ao time profissional do Barcelona em 2004, aos 17 anos. Naquele período, Ronaldinho já era uma das principais estrelas do clube catalão, onde atuou entre 2003 e 2008.

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A relação entre os dois foi além dos gramados. O brasileiro teve papel importante nos primeiros anos de Messi no futebol profissional e acompanhou de perto a ascensão do argentino, que posteriormente se tornaria um dos maiores jogadores da história.

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Agora, mais de duas décadas depois, Messi se prepara para vestir pela última vez a camisa da Argentina em uma partida disputada em seu país.