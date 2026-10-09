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Renato Maurício Prado rasga o verbo após Santos x Flamengo: 'Burrice'

Equipes empataram pela 29ª rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 06:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Renato Maurício Prado em live do Youtube
Renato Maurício Prado em live do Youtube (Foto: Reprodução)

O empate por 2 a 2 entre Santos e Flamengo, na noite desta quinta-feira (8), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou fortes críticas do jornalista Renato Maurício Prado ao time rubro-negro. Nas redes sociais, o comentarista questionou as decisões do técnico Leonardo Jardim e criticou uma saída de bola do goleiro Rossi, que, na avaliação dele, comprometeu o resultado da equipe carioca.

➡️ Veja gols em Santos x Flamengo: Danilo e Paquetá marcam

O Flamengo abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com gols de Danilo e Lucas Paquetá, e parecia encaminhar a vitória na Vila Belmiro. No entanto, Neymar, que voltou a atuar após se recuperar de uma lesão muscular na coxa, marcou duas vezes de pênalti na segunda etapa e garantiu o empate para o Peixe.

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➡️ PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Santos x Flamengo

Após a partida, Renato Maurício Prado classificou o resultado como uma das entregadas mais ridículas da história recente do clube e criticou a saída de bola rubro-negra.

Veja:

Situação na tabela

Com o empate, o Flamengo chegou aos 61 pontos e permaneceu na liderança do Campeonato Brasileiro, mas pode ver a vantagem na ponta diminuir ao fim da rodada, dependendo do resultado do Palmeiras. O Santos, por sua vez, alcançou os 42 pontos e ocupa a oitava colocação.

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O resultado teve um gosto amargo para o time carioca, que esteve à frente por dois gols de diferença, mas viu Neymar marcar duas vezes na etapa final e impedir a vitória rubro-negra na Vila Belmiro.

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