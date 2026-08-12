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Palmeiras x Cerro Porteño: confronto entra no top 4 da história da Libertadores

Duelo desta quarta-feira será o 19º entre as equipes pela competição; com o jogo de volta, paraguaios e brasileiros vão superar Independiente x River Plate em número de encontros

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
12/08/2026 10:04
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Arias domina a bola em confronto do Palmeiras contra o Cerro Porteño
Palmeiras não derrotou o Cerro nos dois jogos da fase de grupos da Libertadores. (Foto: Gabriel Silva/RasPress/Folhapress)
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Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam pela 19ª vez na Libertadores em 12 de outubro.
O Palmeiras tem 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas em confrontos anteriores.
As equipes empataram em dois jogos da fase de grupos desta edição, com um triunfo do Cerro e um empate.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam novamente pela Libertadores nesta quarta-feira (12), em mais um capítulo de uma rivalidade que está prestes a entrar para o grupo dos confrontos mais frequentes da história da competição. O duelo será o 19º entre as equipes pelo torneio continental. Com a partida de volta, marcada para a próxima semana no Paraguai, o confronto chegará a 20 encontros e passará a ser o quarto que mais ocorreu na história da Libertadores.

+ DM vira dor de cabeça para Abel Ferreira no Palmeiras antes da Libertadores

Palmeiras x Cerro Porteño vão empatar com Independiente-ARG x River Plate-ARG, que também se enfrentaram 19 vezes pela competição. Com o segundo duelo das oitavas de final, o confronto entre brasileiros e paraguaios ficará atrás apenas de Peñarol-URU x Nacional-URU (38), Olimpia-PAR x Cerro Porteño-PAR (34) e Boca Juniors-ARG x River Plate-ARG (27).

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Palmeiras leva vantagem no histórico contra o Cerro Porteño

Ao longo dos 18 confrontos anteriores, o Palmeiras construiu um retrospecto positivo diante do Cerro Porteño. O Verdão soma dez vitórias, cinco empates e três derrotas. Ao todo, o time brasileiro marcou 34 gols e sofreu 13.

As equipes protagonizaram partidas importantes ao longo da história da Libertadores, inclusive em fases eliminatórias. O Cerro Porteño esteve no grupo do Palmeiras no ano do primeiro título continental do clube paulista, em 1999. O mesmo ocorreu em 2001, 2005, 2006, 2023, 2025 e 2026.

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A rivalidade também teve capítulos decisivos nas oitavas de final. Em 2018, o Palmeiras venceu por 2 a 0 no Paraguai, com dois gols de Miguel Borja, mas perdeu por 1 a 0 no jogo de volta. Mesmo assim, avançou às quartas de final.

Quatro anos depois, em 2022, o Verdão voltou a enfrentar o Cerro Porteño nas oitavas. Desta vez, não deu margem para reação e aplicou duas goleadas: 3 a 0 fora de casa e 5 a 0 no Allianz Parque.

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Palmeiras busca revanche nesta edição

Apesar da vantagem histórica do Palmeiras, o Cerro Porteño chega às oitavas de final com motivos para acreditar em uma nova história. As equipes se enfrentaram duas vezes na fase de grupos desta edição da Libertadores, e o Verdão não venceu nenhuma delas.

No Paraguai, houve empate por 1 a 1. Jhon Arias marcou para o Palmeiras, enquanto Carlos Miguel, contra, anotou para o Cerro Porteño. No segundo encontro, Pablo Vegetti, ex-Vasco, marcou e garantiu a vitória da equipe paraguaia.

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Palmeiras x Cerro Porteño no Paraguai
Palmeiras empatou com o Cerro Porteño jogando no Paraguai (Foto: Daniel Duarte / AFP)

Os resultados servem de alerta para o time comandado por Abel Ferreira. Apesar de conhecer bem o adversário, o Palmeiras precisará apresentar um desempenho superior ao da fase de grupos para avançar às quartas de final.

O Palmeiras também terá um desafio diferente em relação aos encontros eliminatórios anteriores. Desta vez, iniciará o mata-mata atuando em casa e precisará construir uma vantagem para viajar ao Paraguai em busca da classificação.

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