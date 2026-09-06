Durante a partida entre Remo e Flamengo, realizada neste domingo (6), pelo Campeonato Brasileiro, uma defesa virou assunto nas redes sociais. O atacante Pedro, do Rubro-Negro carioca, recebeu passe de Ayrton Lucas e, embaixo da trave, foi impedido de marcar devido à ação do arqueiro Marcelo Rangel.

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O goleiro se atirou na bola e transformou o que parecia um gol certo do camisa 9 em uma defesa monumental.

Veja o lance e alguns comentários:

defesa milagrosa do Marcelo Rangel vai me assombrar essa noite — indi (@indicrf__) September 6, 2026

Marcelo Rangel vai ganhar o título de melhor defesa do brasileirão ! Simplesmente fantástica — Nelson Torres (@NelsondeTorres) September 6, 2026

Marcelo Rangel foi eleito o craque do jogo graças a essa defesa a queima-roupa na finalização do Pedro.

Incrível como todo goleiro vira o Neuer contra o Flamengo...



Prêmio merecido? pic.twitter.com/sP4BoWPzmd — Meu Mengão (@MeuMengaoOF) September 6, 2026

Samuel Lino comemora o gol da vitória do Flamengo sobre o Remo no Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Como foi o jogo?

Remo x Flamengo: como foi o jogo?

Primeiro tempo: Remo não pune decisões erradas do Flamengo

O Flamengo teve o domínio da posse de bola na primeira etapa, com boas triangulações e infiltrações na área. No entanto, pecou na tomada de decisão nos últimos passes e finalizações. E tais erros poderiam ter custado caro: aos 26', Taliari recebeu em profundidade, cara a cara com Rossi, mas hesitou e desperdiçou a jogada sem finalizar. Logo na sequência, o Rubro-Negro também teve boa chance com Lino, que obrigou o goleiro Marcelo Rangel a trabalhar. Depois de outras chegadas perigosas do clube visitante, a melhor chance do jogo foi novamente dos donos da casa: aos 44', Marcelinho achou Taliari livre na área e o atacante desviou de cabeça para boa defesa de Rossi.

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Segundo tempo: Samuel Lino muda a sorte rubro-negra

Após o intervalo, o Flamengo passou a criar chances mais claras. Aos 3', Samuel Lino acertou a trave em chute de fora da área. Aos 5', Pedro cabeceou forte e fez Marcelo Rangel trabalhar de novo. Aos 10', outra vez Ayrton Lucas achou o centroavante, agora livre na pequena área, mas o goleiro do Remo fez um milagre, no puro reflexo, para evitar o desempate. Até que, aos 19', enfim, saiu o gol: Arrascaeta fez bela jogada, serviu Samuel Lino e o atacante finalizou de biquinho para marcar.

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