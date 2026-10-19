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Veja gols em Corinthians x Vitória: Renê e Yuri Alberto marcam

Partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 20:52
Atualizado há 40 minutos
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Corinthians e Vitória estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro
Corinthians e Vitória estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Corinthians e Vitória estão se enfrentando nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

➡️AO VIVO: Siga Corinthians x Vitória pelo Brasileirão

Aos 41 minutos da primeira etapa, Erick recebe passe e cruza para a grande área. Luan Cândido cabeceia e Hugo Souza faz grande defesa. No rebote, Renê só tem o trabalho de empurrar para o fundo das redes. O Vitória abre o placar na Neo Química Arena.

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Veja o gol:

Aos 20 minutos da segunda etapa, Sem chances para o goleiro! Yuri Alberto cobra rasteiro no canto direito de Lucas Arcanjo e empata o jogo para o Corinthians.

Veja o gol do empate:

Como chegam os times?

O Corinthians foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras na última rodada e busca encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Após o resultado no Derby, o clube demitiu Fernando Diniz e acertou a contratação de Seederfor. O treinador holandês, no entanto, ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e será desfalque. Com isso, a equipe alvinegra será comandada pelo auxiliar técnico fixo do clube.

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A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

➡️ Escalação: Corinthians sofre com desfalques, e auxiliar mira mudanças

O Vitória, por sua vez, também vem de derrota na última rodada. A equipe baiana perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa, e ocupa a 13ª colocação, três posições à frente do Corinthians.

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