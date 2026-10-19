Possível pênalti em Corinthians x Vitória gera revolta: 'Nunca mais'

Corinthians e Vitória estão se enfrentando nesta segunda-feira (19), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

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Aos 11 minutos da primeira etapa, Rodrigo Garro aciona Yuri Alberto no campo de ataque. O camisa 9 invade á area, divide com Brítez e fica caído no chão. O jogador do Corinthians pede pênalti, mas o árbitro manda o jogo seguir. Veja o lance:

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Veja a repercussão:

Como chegam os times?

O Corinthians foi derrotado por 4 a 1 pelo Palmeiras na última rodada e busca encerrar o jejum de vitórias no Campeonato Brasileiro. Após o resultado no Derby, o clube demitiu Fernando Diniz e acertou a contratação de Seederfor. O treinador holandês, no entanto, ainda não teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e será desfalque. Com isso, a equipe alvinegra será comandada pelo auxiliar técnico fixo do clube.

A equipe paulista soma 32 pontos e ocupa a 16ª colocação, com a mesma pontuação do Internacional, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

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O Vitória, por sua vez, também vem de derrota na última rodada. A equipe baiana perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, fora de casa, e ocupa a 13ª colocação, três posições à frente do Corinthians.