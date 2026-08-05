Oráculo no mercado de previsão: o que é e como decide
oráculo no mercado de previsão
Oráculo é o sistema que leva o resultado de um evento do mundo real para dentro de um mercado de previsão. Ele informa o que aconteceu e permite que o contrato seja resolvido.
Entender o papel do oráculo é entender quem responde à pergunta que define o pagamento: o evento aconteceu ou não?
Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, o que é edge, como funciona o livro de ofertas, como um contrato é resolvido, o que é um mercado onchain e como funciona um contrato binário. Agora, vamos à peça que conecta o resultado real ao contrato: o oráculo.
O que é um oráculo
Oráculo é o mecanismo responsável por informar ao mercado o resultado de um evento.
Um contrato binário termina valendo US$ 1 ou US$ 0. Para isso acontecer, o sistema precisa receber uma informação confiável sobre o desfecho.
Pense no VAR confirmando um gol. O lance aconteceu em campo, mas uma verificação oficial determina qual decisão será considerada válida.
O oráculo cumpre uma função parecida. Ele confirma o resultado utilizado para resolver o contrato.
Por que o oráculo importa
A blockchain não consegue descobrir sozinha quem venceu um jogo, qual foi o resultado de uma eleição ou qual dado econômico foi divulgado.
O oráculo funciona como uma ponte entre o evento real e o contrato digital.
Sem essa informação, o mercado não sabe qual lado deve receber US$ 1.
Por isso, a confiança na resolução também depende da qualidade da fonte e das regras escolhidas antes da abertura do mercado.
Como funciona na prática
O processo costuma seguir esta sequência:
- O evento acontece.
- Uma fonte oficial publica o resultado.
- O oráculo informa esse resultado ao mercado.
- O contrato é resolvido.
- O lado vencedor passa a valer US$ 1, e o outro passa a valer US$ 0.
Imagine um mercado sobre a vitória de um time.
O jogo termina, a fonte oficial confirma o placar e o sistema de resolução registra o resultado. Depois disso, os contratos são pagos de acordo com as regras.
Oráculo automático x sistema com disputa
Nem todos os sistemas funcionam da mesma forma.
Resolução automática. O resultado é retirado de uma fonte definida, como um placar oficial ou um dado publicado por uma instituição.
Resolução com proposta e disputa. Um participante propõe o resultado. Caso ninguém conteste, ele é aceito. Se houver discordância, o caso pode passar por uma revisão ou votação.
O modelo automático costuma ser mais rápido em eventos objetivos.
O sistema com disputa ajuda em casos ambíguos, mas pode atrasar o pagamento.
Oráculo x plataforma centralizada
Em uma plataforma on-chain, um oráculo ou mecanismo de resolução leva o resultado para os contratos.
Em uma plataforma centralizada, a própria empresa aplica as regras definidas para o mercado.
|Ponto
|Mercado onchain
|Plataforma centralizada
Quem informa o resultado
Oráculo ou sistema de resolução
A própria plataforma
Fonte
Definida nas regras do mercado
Definida no contrato
Se houver disputa
Pode passar por revisão
Segue o processo interno e regulatório
Registro
Pode ficar visível na blockchain
Fica nos sistemas da empresa
A principal diferença está na infraestrutura usada para confirmar e registrar a decisão.
Em ambos os casos, o mais importante é ler antecipadamente a fonte e os critérios de resolução.
Um exemplo de futebol
Imagine o mercado "Time X vence o clássico".
Você comprou o contrato "Sim" por US$ 0,55.
O jogo termina com vitória do Time X por 2 a 1. A fonte oficial confirma o placar, e o sistema de resolução informa o resultado ao contrato.
O "Sim" passa a valer US$ 1.
Agora imagine que o jogo tenha sido interrompido. Nesse caso, o resultado pode depender das regras específicas do mercado.
O contrato pode considerar o placar oficial, aguardar a continuação da partida ou seguir outro critério definido antes do evento.
Os principais riscos
Risco da fonte. Uma fonte incorreta, atrasada ou ambígua pode complicar a resolução.
Risco de disputa. Um resultado contestado pode atrasar o pagamento.
Risco de regra mal definida. Termos pouco claros podem gerar interpretações diferentes.
Risco de evento fora do comum. Jogos adiados, interrompidos ou anulados exigem critérios específicos.
Risco de mercado. O oráculo apenas confirma o resultado. Ele não elimina a possibilidade de a sua previsão estar errada.
O que levar deste guia
Oráculo é o sistema que leva uma informação do mundo real para dentro de um mercado de previsão.
Ele permite que o contrato seja resolvido em US$ 1 ou US$ 0 depois da confirmação do resultado.
Alguns sistemas usam fontes automáticas. Outros permitem propostas, contestações e disputas.
Antes de comprar qualquer contrato, leia qual fonte será utilizada, quais critérios definem o resultado e o que acontece em casos de adiamento, cancelamento ou dúvida.
Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, critérios e preços mudam ao longo do tempo.
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