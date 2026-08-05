Oráculo no mercado de previsão: o que é e como decide oráculo no mercado de previsão

Oráculo é o sistema que leva o resultado de um evento do mundo real para dentro de um mercado de previsão. Ele informa o que aconteceu e permite que o contrato seja resolvido.

Entender o papel do oráculo é entender quem responde à pergunta que define o pagamento: o evento aconteceu ou não?

Nos artigos anteriores desta série, você viu como interpretar a probabilidade implícita no preço, o que é edge, como funciona o livro de ofertas, como um contrato é resolvido, o que é um mercado onchain e como funciona um contrato binário. Agora, vamos à peça que conecta o resultado real ao contrato: o oráculo.

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O que é um oráculo

Oráculo é o mecanismo responsável por informar ao mercado o resultado de um evento.

Um contrato binário termina valendo US$ 1 ou US$ 0. Para isso acontecer, o sistema precisa receber uma informação confiável sobre o desfecho.

Pense no VAR confirmando um gol. O lance aconteceu em campo, mas uma verificação oficial determina qual decisão será considerada válida.

O oráculo cumpre uma função parecida. Ele confirma o resultado utilizado para resolver o contrato.

Por que o oráculo importa

A blockchain não consegue descobrir sozinha quem venceu um jogo, qual foi o resultado de uma eleição ou qual dado econômico foi divulgado.

O oráculo funciona como uma ponte entre o evento real e o contrato digital.

Sem essa informação, o mercado não sabe qual lado deve receber US$ 1.

Por isso, a confiança na resolução também depende da qualidade da fonte e das regras escolhidas antes da abertura do mercado.

Como funciona na prática

O processo costuma seguir esta sequência:

1 . O evento acontece. 2 . Uma fonte oficial publica o resultado. 3 . O oráculo informa esse resultado ao mercado. 4 . O contrato é resolvido. 5 . O lado vencedor passa a valer US$ 1, e o outro passa a valer US$ 0.

Imagine um mercado sobre a vitória de um time.

O jogo termina, a fonte oficial confirma o placar e o sistema de resolução registra o resultado. Depois disso, os contratos são pagos de acordo com as regras.

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Oráculo automático x sistema com disputa

Nem todos os sistemas funcionam da mesma forma.

Resolução automática. O resultado é retirado de uma fonte definida, como um placar oficial ou um dado publicado por uma instituição.

Resolução com proposta e disputa. Um participante propõe o resultado. Caso ninguém conteste, ele é aceito. Se houver discordância, o caso pode passar por uma revisão ou votação.

O modelo automático costuma ser mais rápido em eventos objetivos.

O sistema com disputa ajuda em casos ambíguos, mas pode atrasar o pagamento.

Oráculo x plataforma centralizada

Em uma plataforma on-chain, um oráculo ou mecanismo de resolução leva o resultado para os contratos.

Em uma plataforma centralizada, a própria empresa aplica as regras definidas para o mercado.

Ponto Mercado onchain Plataforma centralizada Quem informa o resultado Oráculo ou sistema de resolução A própria plataforma Fonte Definida nas regras do mercado Definida no contrato Se houver disputa Pode passar por revisão Segue o processo interno e regulatório Registro Pode ficar visível na blockchain Fica nos sistemas da empresa

A principal diferença está na infraestrutura usada para confirmar e registrar a decisão.

Em ambos os casos, o mais importante é ler antecipadamente a fonte e os critérios de resolução.

Um exemplo de futebol

Imagine o mercado "Time X vence o clássico".

Você comprou o contrato "Sim" por US$ 0,55.

O jogo termina com vitória do Time X por 2 a 1. A fonte oficial confirma o placar, e o sistema de resolução informa o resultado ao contrato.

O "Sim" passa a valer US$ 1.

Agora imagine que o jogo tenha sido interrompido. Nesse caso, o resultado pode depender das regras específicas do mercado.

O contrato pode considerar o placar oficial, aguardar a continuação da partida ou seguir outro critério definido antes do evento.

Os principais riscos

Risco da fonte. Uma fonte incorreta, atrasada ou ambígua pode complicar a resolução.

Risco de disputa. Um resultado contestado pode atrasar o pagamento.

Risco de regra mal definida. Termos pouco claros podem gerar interpretações diferentes.

Risco de evento fora do comum. Jogos adiados, interrompidos ou anulados exigem critérios específicos.

Risco de mercado. O oráculo apenas confirma o resultado. Ele não elimina a possibilidade de a sua previsão estar errada.

O que levar deste guia

Oráculo é o sistema que leva uma informação do mundo real para dentro de um mercado de previsão.

Ele permite que o contrato seja resolvido em US$ 1 ou US$ 0 depois da confirmação do resultado.

Alguns sistemas usam fontes automáticas. Outros permitem propostas, contestações e disputas.

Antes de comprar qualquer contrato, leia qual fonte será utilizada, quais critérios definem o resultado e o que acontece em casos de adiamento, cancelamento ou dúvida.

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Confira sempre a fonte e a data antes de chegar a qualquer conclusão. Regras, critérios e preços mudam ao longo do tempo.