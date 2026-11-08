Namorada de Gabriel Bortoleto chama atenção no GP de São Paulo

A namorada de Gabriel Bortoleto, Isabella Bernardini, chamou atenção durante o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado em Interlagos. Presente no circuito para acompanhar o piloto brasileiro, ela apostou em um vestido exclusivo da Audi Revolut F1, confeccionado a partir do uniforme oficial da equipe em parceria com a Adidas.

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A peça, que vai até os tornozelos, tem gola alta e detalhes rendados nas laterais e nas costas. O modelo foi desenvolvido pela designer e influenciadora alemã Fiona Rorig, conhecida por transformar camisas de equipes e seleções esportivas em peças de moda.

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A proposta da criação foi preservar a identidade visual do uniforme original. Para isso, todos os patrocinadores e logotipos presentes na camisa da Audi foram mantidos no vestido. Em entrevista ao portal Esses, a estilista explicou que a intenção era fazer com que a origem esportiva da peça fosse reconhecida mesmo após a transformação.

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O trabalho de Fiona Rorig também já ganhou projeção internacional. Entre suas criações estão um vestido para Isabel Johansen, namorada do atacante Erling Haaland, utilizado durante a Copa do Mundo, e um casaco confeccionado a partir de uma camisa da seleção argentina para Antonela Roccuzzo, mulher de Lionel Messi.

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A designer também destacou o desafio de unir o universo esportivo à moda feminina. Segundo ela, a proposta é fugir da ideia de que as mulheres precisam usar apenas versões menores dos uniformes tradicionais. Por isso, busca criar peças mais femininas e com características próprias.

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Isabella Bernardini, namorada de Gabriel Bortoleto (Foto: Divulgação)

Quem é Isabella Bernardini, namorada de Gabriel Bortoleto?

Além de acompanhar Gabriel Bortoleto em diversos compromissos da Fórmula 1, Isabella Bernardini também construiu sua trajetória profissional fora do automobilismo. Recém-formada em Ciências da Computação nos Países Baixos, ela trabalha com análise de dados, desenvolvimento de sistemas e inteligência artificial.

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Em entrevista, Isabella afirmou que gosta da área em que atua e pretende continuar trabalhando no setor de tecnologia. Mesmo com a rotina profissional, a jovem costuma marcar presença nos Grandes Prêmios para torcer pelo namorado.

Brasileiros decepcionam, e Norris vence GP de São Paulo pela F1 2026

Lando Norris venceu o Grande Prêmio de São Paulo neste domingo (8), em uma corrida marcada por dificuldades dos brasileiros. O britânico da McLaren cruzou a linha de chegada à frente de Max Verstappen e Isack Hadjar, que completaram o pódio em Interlagos. Gabriel Bortoleto terminou em 16º, enquanto Rafa Câmara recebeu a bandeirada na 20ª posição – na lanterna.

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A prova de 71 voltas teve diferentes mudanças na classificação, estratégias distintas de pit stop e a ameaça de chuva durante boa parte da disputa. Lewis Hamilton e Verstappen foram protagonistas de grandes recuperações depois de largarem nas últimas posições, enquanto Kimi Antonelli rodou e terminou fora do pódio.