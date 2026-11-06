Veja os gols bizarros de Operário x Sport na Série B do Brasileirão

O Operário venceu o Sport nesta sexta-feira (6), em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e balançou as redes de maneira diferente da habitual. Ao longo do confronto, que terminou em 3 a 2 para os donos da casa, dois gols marcados pelo Fantasma, sendo um contra por Claudinho e outro por Moraes Júnior, chamaram a atenção.

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Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Operário empatou em 1 a 1 após um erro da defesa do Sport. Em uma confusão na área depois da cobrança de um escanteio, Claudinho viu o companheiro de equipe chutar a bola em suas costas antes de ela entrar no gol.

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Aos 38 minutos, o Leão colocou-se à frente do placar mais uma vez; porém, nos acréscimos da primeira etapa, Moraes aproveitou um recuo e, após o defensor chutar a bola em seus pés, a viu encobrir o arqueiro Thiago Couto. Na segunda etapa, Leonardo Erig marcou o gol da vitória.

Veja os gols:

Operário venceu o Sport por 3 a 2 Operário venceu o Sport por 3 a 2 (Foto: Dido Henrique/ Sport Club do Recife.)

Cenário das equipes

O Operário-PR ocupava a 12ª posição, com 51 pontos, e, ao atingir 54, segue com chances matemáticas de alcançar o G6. Para isso, precisa vencer o compromisso restante e contar com uma combinação de resultados envolvendo os cinco times que estão à sua frente na tabela. O Fantasma mantém vivo o objetivo após a reta final da competição

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O Sport, por sua vez, para conquistar uma vaga na elite do futebol brasileiro, precisa obrigatoriamente vencer o Goiás na Ilha do Retiro na rodada final e, simultaneamente, torcer por uma combinação improvável de resultados negativos de múltiplos adversários diretos que estão à sua frente na tabela.