Veja os gols bizarros de Operário x Sport na Série B do Brasileirão
Jogo era válido pela penúltima rodada
O Operário venceu o Sport nesta sexta-feira (6), em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e balançou as redes de maneira diferente da habitual. Ao longo do confronto, que terminou em 3 a 2 para os donos da casa, dois gols marcados pelo Fantasma, sendo um contra por Claudinho e outro por Moraes Júnior, chamaram a atenção.
➡️Simule os resultados da Série B
Aos 14 minutos do primeiro tempo, o Operário empatou em 1 a 1 após um erro da defesa do Sport. Em uma confusão na área depois da cobrança de um escanteio, Claudinho viu o companheiro de equipe chutar a bola em suas costas antes de ela entrar no gol.
Aos 38 minutos, o Leão colocou-se à frente do placar mais uma vez; porém, nos acréscimos da primeira etapa, Moraes aproveitou um recuo e, após o defensor chutar a bola em seus pés, a viu encobrir o arqueiro Thiago Couto. Na segunda etapa, Leonardo Erig marcou o gol da vitória.
Veja os gols:
Cenário das equipes
O Operário-PR ocupava a 12ª posição, com 51 pontos, e, ao atingir 54, segue com chances matemáticas de alcançar o G6. Para isso, precisa vencer o compromisso restante e contar com uma combinação de resultados envolvendo os cinco times que estão à sua frente na tabela. O Fantasma mantém vivo o objetivo após a reta final da competição
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Sport, por sua vez, para conquistar uma vaga na elite do futebol brasileiro, precisa obrigatoriamente vencer o Goiás na Ilha do Retiro na rodada final e, simultaneamente, torcer por uma combinação improvável de resultados negativos de múltiplos adversários diretos que estão à sua frente na tabela.
Fora de Campo
Atuação de Hulk em Fluminense x Vitória vira assunto: 'Surreal'Há 50 minutos
Fora de Campo
Karoline Lima anuncia fim do relacionamento com Léo Pereira, do FlamengoHá 3 horas
Fora de Campo
Karoline, noiva de Léo Pereira, do Flamengo, é sincera sobre filhosHá 8 horas
Santos
Gabigol se declara ao Santos, fala sobre parceria com Neymar e deixa futuro em abertoHá 10 horas
Fora de Campo
Torcida do Vasco reage à goleada do Palmeiras: 'Pode esquecer'Há 13 horas
Fora de Campo
Deyverson revela torcida em Vasco x Palmeiras: 'Sempre'Há 14 horas
Mais LANCE!