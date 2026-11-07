Pênalti não marcado em Atlético-MG x Grêmio repercute: 'Meu Deus'
Com a vantagem construída no primeiro jogo, o empate levou o Grêmio a final da Copa do Brasil
O Atlético-MG foi eliminado pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, neste sábado (7), na Arena MRV. Aos 17 minutos do segundo tempo, um lance envolvendo Dudu gerou reclamações dos jogadores atleticanos e repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.
O atacante invadiu a área gremista e tentou avançar em direção ao gol, mas acabou desarmado por Kannemann e Balbuena. Dudu caiu no gramado e pediu a marcação de pênalti, mas a arbitragem mandou o jogo seguir.
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A decisão dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns torcedores questionaram a não marcação da penalidade, outros avaliaram que o contato dos defensores foi insuficiente para justificar a infração. Veja a repercussão:
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Como foi Atlético-MG x Grêmio
O Atlético-MG precisava reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida para avançar à decisão. Na Arena MRV, a equipe mineira abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Renan Lodi, mas Carlos Vinícius empatou aos 37.
Na segunda etapa, o Galo teve oportunidades para ampliar. A melhor delas aconteceu aos 26 minutos, quando Renan Lodi recebeu passe de Fred e saiu cara a cara com Weverton, que fez grande defesa.
A situação atleticana ficou ainda mais complicada aos 41 minutos, quando Vitão recebeu cartão vermelho após atingir a cabeça de Braithwaite com o pé. Mesmo com oito minutos de acréscimos, o time mineiro não conseguiu buscar o resultado necessário.
Com o empate por 1 a 1 no jogo de volta e a derrota por 2 a 0 na ida, o Atlético-MG perdeu por 3 a 1 no placar agregado e se despediu da Copa do Brasil. O Grêmio, por sua vez, garantiu vaga na final.
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