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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo neste sábado (7)

A etapa no Brasil acontece entre os dias 6 e 8 de novembro

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 10:00
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Antonelli no cockpit da Mercedes, durante treino livre FP2 do GP de São Paulo de F1
Kimi Antonelli lidera treino livre 2 do GP de São Paulo de F1 (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)

A Fórmula 1 retorna neste sábado (7) às atividades do GP de São Paulo. O fim de semana será disputado no Autódromo de Interlagos, que receberá a 20ª etapa de 2026. A programação começa às 11h30 (de Brasília), com o último treino livre. Mais tarde, às 15h, acontece a classificação, que define o grid de largada da corrida de domingo (8).

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Onde assistir ao GP de São Paulo hoje (7/11):

SÁBADO, 7 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 11h30 (de Brasília) | Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)
🏎️ Classificação - 15h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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O último vencedor no México foi Lando Norris, que triunfou na edição de 2025. Já Alain Prost é o maior vencedor da história da prova brasileira, com cinco triunfos em Jacarepaguá e um em Interlagos. Se for considerado apenas o circuito paulista, Michael Schumacher se destaca com quatro vitórias.

Gabriel Bortoleto em coletiva no GP da Itália pela F1 2026
Gabriel Bortoleto no GP da Itália pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Título de Antonelli já está garantido

Kimi Antonelli garantiu o pódio e o título mundial no GP da Cidade do México neste domingo (1º). Apesar de o campeonato já ter um campeão definido, a temporada da Fórmula 1 ainda não terminou e terá mais quatro etapas pela frente. O italiano, portanto, ainda terá a oportunidade de ampliar sua marca na primeira temporada como campeão mundial.

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Com o título decidido, a disputa agora fica concentrada nas posições seguintes do campeonato e na briga entre as equipes. A próxima parada do calendário será o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, antes das etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi encerrarem oficialmente a temporada de 2026.

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