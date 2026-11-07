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Vidente projeta vencedor de Atlético-MG x Grêmio na Copa do Brasil

Equipes se enfrentam na Arena MRV valendo vaga na decisão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 07:40
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Lyanco e Carlos Vinícius
Galo precisa fazer dois gols para se manter vivo na eliminatória (Foto: Liamara Polli/AGIF/Folhapress)

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam neste sábado (6) em jogo válido pela volta da semifinal da Copa do Brasil, e um vidente projetou o resultado. Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, analisou as nuances da partida e apontou quem deve sair vencedor.

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A análise do Atlético-MG aponta para uma forte possibilidade de reviravolta no placar, representada pela carta da Roda da Fortuna, que sinaliza uma mudança contundente de cenário. No entanto, o tarólogo destaca a necessidade de atenção a uma carta problemática, alertando que a equipe, embora conte com o apoio da torcida e esteja em posição de buscar o resultado, não pode perder o foco para evitar o comprometimento da classificação, perspectiva reforçada pelas cartas da Justiça e do 10, que indicam a possibilidade de igualar as condições mediante alto nível de esforço.

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Para o Grêmio, as cartas sugerem uma postura estratégica e cautelosa, simbolizada pela carta do Louco, que pode indicar a aposta em contra-ataques rápidos e inesperados. A presença de uma carta associada ao controle do resultado, somada à carta do Papa, reflete uma equipe que buscará administrar a vantagem construída no jogo de ida, mantendo uma postura contida e defensiva mesmo diante da pressão exercida pelo adversário ao longo do confronto.

Vencedor Final:

Ao somar as energias das cartas, o tarólogo aponta maior chance de classificação para o Atlético-MG. Apesar do cenário, ele enfatiza que será um jogo histórico, extremamente difícil e decidido com muita luta.

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Jogador do Grêmio em drible contra atacante do Atlético-MG na Arena do Grêmio, semifinal da Copa do Brasil 2026.
Grêmio venceu por 2 a 0 o jogo de ida da semifinal (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Como chegam as equipes

O Atlético-MG tenta reverter a desvantagem após quatro derrotas consecutivas. Na última quarta-feira (4), o Galo utilizou uma equipe praticamente reserva contra o Botafogo e perdeu por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe de Eduardo Domínguez volta a contar com os titulares para buscar a vaga na final da Copa do Brasil.

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Uma das novidades deve ser o goleiro Everson, recuperado de uma lesão no pé e novamente à disposição após voltar a atuar no meio de semana. Borbas, Cassierra, Fred, Reinier e Ruan Tressoldi, em recuperação de lesões, não devem jogar.

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O Grêmio também priorizou a semifinal e poupou titulares na rodada do Brasileirão. Na quarta-feira (4), o Tricolor perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, e voltou à zona de rebaixamento do campeonato nacional. Para o confronto decisivo, o técnico Renato terá o desfalque do zagueiro Gustavo Martins, expulso no jogo de ida.

Nardoni, Diego Caito, Pavon e Danilo Barbosa também devem ficar fora por problemas musculares. Com a vantagem construída em Porto Alegre, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação.

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