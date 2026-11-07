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Ederson, ex-Flamengo, revela recidiva de câncer diagnosticado em 2017; entenda

Jogador revelou o fato nas redes sociais

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 08:10
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Ederson - Flamengo
Ederson defendeu o Flamengo entre 2015 e 2018 (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Ederson, ex-jogador que defendeu o Flamengo entre 2015 e 2018, revelou nesta sexta-feira (6), nas redes sociais, a recidiva do câncer que contribuiu para a sua despedida dos gramados. O meio-campista, que teve passagem marcante pelo futebol europeu por clubes como Lazio e Lyon, publicou um vídeo explicativo sobre o seu quadro de saúde.

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Em julho de 2016, o atleta precisou se afastar dos gramados por nove meses após sofrer uma forte entrada do lateral Fagner, do Corinthians. Um ano depois, em julho de 2017, a carreira do atleta teve outra interrupção devido ao diagnóstico de um tumor no testículo, condição que exigiu um novo procedimento cirúrgico. Embora tenha recebido permissão médica para retornar ao futebol em fevereiro de 2018, o jogador não disputou partidas oficiais até o término de seu vínculo contratual. Por causa de dores recorrentes no joelho, ele optou por encerrar a carreira profissional.

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Em seu pronunciamento, Ederson relembrou o episódio de 2017 e relatou o retorno das dores e repetição de alguns sintomas.

— Infelizmente, estou tendo a recidiva de um problema de saúde que tive em 2017, quando ainda jogava no Flamengo. Na época, fui diagnosticado com câncer de testículo e fiz todo o tratamento. O procedimento foi um sucesso: retirei o testículo, fiz quimioterapia e depois passei por uma cirurgia para a retirada de uma massa residual no abdômen. Foi tudo perfeito, fiquei bem e 100% curado. Porém, recentemente, comecei a sentir dores na região abdominal. Fui fazer exames e consultas, e acabou diagnosticada a recidiva. Voltou uma massa na região do abdômen e algumas lesões no fígado — iniciou Ederson.

Veja a publicação:

Ederson - Flamengo
Ederson vestiu a camisa 10 do clube (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Atualizações do quadro e do tratamento

Ederson detalhou o processo de conseguir um atendimento rápido e os cuidados que vem recebendo. Por fim, agradeceu à sua família e aos profissionais que estão lhe orientando.

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— Fui aprofundar as consultas e um grande amigo meu, o Alex, conseguiu um atendimento rápido em São Paulo com o cirurgião Raul Cutait. Ele me encaminhou ao doutor Diogo e à sua equipe no Hospital Sírio-Libanês. Realizamos novos exames e confirmamos a recidiva. O lado positivo é que se trata de uma condição que já tive e conheço, sem agravantes, o que facilita o diagnóstico preciso e a definição do tratamento — relatou.

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— Isso me deu muita tranquilidade, assim como o atendimento que venho recebendo dos profissionais do hospital. O tratamento já está encaminhado: concluí o primeiro ciclo de quimioterapia e sigo confiante para passar por esse processo da melhor forma possível — complementou Ederson.

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