O Real Madrid investiga possíveis mudanças na composição corporal de Vinícius Júnior para entender a queda de rendimento do atacante. Segundo o jornal espanhol "El Debate", o clube analisa a condição física do brasileiro para identificar se alterações em sua estrutura corporal podem estar relacionadas à perda de velocidade e explosão dentro de campo.

A preocupação envolve características que sempre foram diferenciais do camisa 7. Vini Jr. já não estaria apresentando a mesma velocidade de temporadas anteriores e tem encontrado mais dificuldades para superar os defensores nos duelos individuais. A perda de explosão também teria afetado sua confiança para partir para cima dos adversários.

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De acordo com a publicação do jornalista Tomás González-Martín, alguns profissionais chegaram a observar que o brasileiro aparenta estar fisicamente mais largo e menos esguio. Essa percepção, porém, ainda não foi comprovada por avaliações. O que o clube considera evidente é que o atacante não consegue atingir a mesma velocidade máxima de antes.

Vini Jr. reconhece queda física e trabalha para recuperar explosão

O próprio Vinícius reconhece que está distante de sua melhor condição. Segundo fontes ligadas à comissão técnica de Mourinho ouvidas, o brasileiro sabe que precisa trabalhar para recuperar a velocidade e a capacidade de drible que marcaram suas melhores temporadas no Real Madrid.

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O atacante estaria encarando o momento com uma mentalidade positiva e disposição para mudar o cenário. A intenção é recuperar a confiança nos confrontos individuais e voltar a ter facilidade para deixar os marcadores para trás.

José Mourinho também oferece suporte ao jogador nesse processo. O treinador trabalha para ajudá-lo a reencontrar sua melhor versão, com atenção especial às características físicas e técnicas que fizeram de Vini um dos principais nomes do futebol mundial.

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Mourinho pode deixar brasileiro no banco

Apesar do apoio ao atacante, o Real Madrid não pretende garantir sua titularidade enquanto não houver evolução. O clube considera que a recuperação de Vinícius precisa acontecer sem comprometer o desempenho coletivo.

Segundo o El Debate, o brasileiro terá aproximadamente um mês para mostrar progresso. Caso não consiga se adaptar às exigências de Mourinho, poderá perder espaço entre os titulares.

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A concorrência com Yan Diomande também entra nesse cenário. O marfinense apresenta características que agradam ao treinador e tem na ponta esquerda sua posição de maior rendimento.

Mourinho conversa com Diomande em vitória do Real Madrid sobre o Sevilla, na La Liga (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Os confrontos contra Athletic Bilbao e Arsenal, em dezembro, são apontados pelo jornal espanhol como decisivos para avaliar a evolução do camisa 7.