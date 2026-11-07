PC Oliveira esclarece polêmica em Atlético-MG e Grêmio pela Copa do Brasil
Consultor de arbitragem avaliou a entrada de Castaño em Amuzu, que gerou reclamações dos jogadores do Grêmio
O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e confirmou a classificação. No entanto, uma decisão da arbitragem durante o primeiro tempo gerou reclamações dos jogadores gremistas, mas foi considerada correta pelo comentarista de arbitragem da Globo, PC Oliveira.
Aos 35 minutos da primeira etapa, Castaño recebeu cartão amarelo após cometer falta em Amuzu, que puxava um contra-ataque para o Grêmio. Os jogadores da equipe gaúcha reclamaram bastante e pediram a expulsão do volante do Atlético-MG, mas o árbitro optou pela advertência.
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Na análise de PC Oliveira, a decisão foi acertada. O consultor de arbitragem explicou que o lance não justificava a aplicação do cartão vermelho e que o amarelo era a punição adequada para a infração.
Como foi Atlético-MG x Grêmio
O Atlético-MG precisava reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida para avançar à decisão. Na Arena MRV, a equipe mineira abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Renan Lodi, mas Carlos Vinícius empatou aos 37.
Na segunda etapa, o Galo teve oportunidades para ampliar. A melhor delas aconteceu aos 26 minutos, quando Renan Lodi recebeu passe de Fred e saiu cara a cara com Weverton, que fez grande defesa.
A situação atleticana ficou ainda mais complicada aos 41 minutos, quando Vitão recebeu cartão vermelho após atingir a cabeça de Braithwaite com o pé. Mesmo com oito minutos de acréscimos, o time mineiro não conseguiu buscar o resultado necessário.
Com o empate por 1 a 1 no jogo de volta e a derrota por 2 a 0 na ida, o Atlético-MG perdeu por 3 a 1 no placar agregado e se despediu da Copa do Brasil. O Grêmio, por sua vez, garantiu vaga na final.
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