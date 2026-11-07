O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e confirmou a classificação. No entanto, uma decisão da arbitragem durante o primeiro tempo gerou reclamações dos jogadores gremistas, mas foi considerada correta pelo comentarista de arbitragem da Globo, PC Oliveira.

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Aos 35 minutos da primeira etapa, Castaño recebeu cartão amarelo após cometer falta em Amuzu, que puxava um contra-ataque para o Grêmio. Os jogadores da equipe gaúcha reclamaram bastante e pediram a expulsão do volante do Atlético-MG, mas o árbitro optou pela advertência.

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Na análise de PC Oliveira, a decisão foi acertada. O consultor de arbitragem explicou que o lance não justificava a aplicação do cartão vermelho e que o amarelo era a punição adequada para a infração.

Como foi Atlético-MG x Grêmio

O Atlético-MG precisava reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida para avançar à decisão. Na Arena MRV, a equipe mineira abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Renan Lodi, mas Carlos Vinícius empatou aos 37.

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Na segunda etapa, o Galo teve oportunidades para ampliar. A melhor delas aconteceu aos 26 minutos, quando Renan Lodi recebeu passe de Fred e saiu cara a cara com Weverton, que fez grande defesa.

A situação atleticana ficou ainda mais complicada aos 41 minutos, quando Vitão recebeu cartão vermelho após atingir a cabeça de Braithwaite com o pé. Mesmo com oito minutos de acréscimos, o time mineiro não conseguiu buscar o resultado necessário.

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Com o empate por 1 a 1 no jogo de volta e a derrota por 2 a 0 na ida, o Atlético-MG perdeu por 3 a 1 no placar agregado e se despediu da Copa do Brasil. O Grêmio, por sua vez, garantiu vaga na final.