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Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo neste domingo (8)

Programação no Autódromo de Interlagos se encerra neste domingo (8)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 10:00
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Rafael Câmara, carro de F1 na classificação do GP de São Paulo.
Rafael Câmara na classificação do GP de São Paulo de F1 (Foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

A Fórmula 1 retorna neste domingo (8) às atividades do Grande Prêmio de São Paulo, disputado no Autódromo de Interlagos. A programação começa às 14h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a 20ª etapa da temporada de 2026.

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Onde assistir ao GP de São Paulo hoje (8/11):

DOMINGO, 8 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 14h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Desempenho dos brasileiros na classificação

A classificação do GP de São Paulo teve resultados distintos para os dois representantes do Brasil na Fórmula 1. Enquanto Gabriel Bortoleto sofreu um acidente ainda no Q1 e não conseguiu avançar à segunda fase, Rafa Câmara chegou ao Q2 em sua estreia na categoria. O piloto da Haas, porém, também bateu durante a sessão e encerrou a participação na 13ª posição.

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Apesar dos incidentes, os dois brasileiros ganharam posições por causa das punições aplicadas aos adversários. Câmara subiu para o décimo lugar e terá a oportunidade de largar dentro do top-10 em sua primeira corrida na F1. Bortoleto, por sua vez, aparece na 18ª posição do grid, beneficiado pelas penalidades de outros pilotos. Assim, a dupla terá desafios diferentes na tentativa de buscar um bom resultado diante da torcida em Interlagos.

Bortoleto na classificação do GP de São Paulo F1, carro preto em pista molhada com respingos de água.
Gabriel Bortoleto bate na classificação do GP de São Paulo na F1 2026 (Foto: Reprodução/X/F1)
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