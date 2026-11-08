A Fórmula 1 retorna neste domingo (8) às atividades do Grande Prêmio de São Paulo, disputado no Autódromo de Interlagos. A programação começa às 14h (de Brasília), com a realização da corrida principal, que encerra a 20ª etapa da temporada de 2026.

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Onde assistir ao GP de São Paulo hoje (8/11):

DOMINGO, 8 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 14h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Desempenho dos brasileiros na classificação

A classificação do GP de São Paulo teve resultados distintos para os dois representantes do Brasil na Fórmula 1. Enquanto Gabriel Bortoleto sofreu um acidente ainda no Q1 e não conseguiu avançar à segunda fase, Rafa Câmara chegou ao Q2 em sua estreia na categoria. O piloto da Haas, porém, também bateu durante a sessão e encerrou a participação na 13ª posição.

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Apesar dos incidentes, os dois brasileiros ganharam posições por causa das punições aplicadas aos adversários. Câmara subiu para o décimo lugar e terá a oportunidade de largar dentro do top-10 em sua primeira corrida na F1. Bortoleto, por sua vez, aparece na 18ª posição do grid, beneficiado pelas penalidades de outros pilotos. Assim, a dupla terá desafios diferentes na tentativa de buscar um bom resultado diante da torcida em Interlagos.