Torcida do Flamengo reage à fala de Kaio Jorge: 'É nítido'
Atacante do Cruzeiro confirmou que ficou feliz com a possibilidade de defender o Rubro-Negro
O interesse do Flamengo em Kaio Jorge voltou a repercutir entre os torcedores nas redes sociais. Em participação no podcast Podpah, na sexta-feira (6), o atacante do Cruzeiro comentou as conversas envolvendo uma possível transferência para o clube carioca e revelou que ficou feliz com a procura rubro-negra.
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O camisa 19 reconheceu o tamanho do Flamengo e afirmou que o interesse representou um reconhecimento pelo trabalho apresentado dentro de campo. Apesar da possibilidade de mudança, a decisão de permanecer no Cruzeiro passou pela diretoria da equipe mineira.
— Fiquei muito feliz com o interesse real do Flamengo. É um clube gigante, só craque, um sinal de que o meu futebol foi bem visto. Mas ali foi uma decisão com a diretoria do Cruzeiro — contou o atacante.
Kaio Jorge também confirmou que houve propostas e conversas entre os clubes. Segundo o jogador, porém, a diretoria celeste apresentou um projeto para sua continuidade em Belo Horizonte e decidiu não liberá-lo naquela temporada.
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— Realmente tiveram valores ali, propostas na mesa. Mas o Cruzeiro falou: 'Esse ano aqui a gente vai segurar, a gente tem um projeto bom para você, vai ser interessante, vamos sentar e conversar'. E foi isso que aconteceu e fiquei no Cabuloso — completou.
Após a repercussão da entrevista, torcedores do Flamengo comentaram a fala do atacante nas redes sociais. Parte dos rubro-negros destacou o reconhecimento de Kaio Jorge sobre a grandeza do clube e a felicidade demonstrada pelo interesse na contratação. Veja a repercussão:
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A negociação entre Flamengo e Cruzeiro movimentou o mercado da bola no início de 2026. O clube carioca identificou o atacante como uma possibilidade para reforçar o setor ofensivo e chegou a apresentar três propostas, mas não conseguiu chegar a um acordo com a equipe mineira.
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