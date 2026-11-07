Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Roger Flores critica declaração de Raphinha sobre Ancelotti: 'Não dá'

Comentarista da Globo questionou postura do atacante da Seleção Brasileira

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 21:17
Favorite o Lance! no Google
Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)
Roger Flores, comentarista da Globo (Foto: Reprodução)

A declaração de Raphinha sobre o controle de seus minutos em campo pela Seleção Brasileira não foi bem recebida por Roger Flores. Durante um comentário, o ex-jogador e atual comentarista da Globo criticou a postura do atacante do Barcelona e afirmou que esse tipo de fala pode criar antipatia entre os torcedores brasileiros.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, Raphinha confirmou que conversou com Carlo Ancelotti sobre o gerenciamento de sua minutagem nos próximos compromissos da equipe nacional. Ao falar sobre o assunto, o jogador afirmou que o treinador precisa levar em consideração sua condição física caso queira contar com ele nas convocações.

continua após a publicidade

— Se o Ancelotti conta comigo de verdade, ele sabe que tem que gerenciar meus minutos. Acho que ele, como treinador, sabe como fazer isso. Nós conversamos sobre isso — declarou o atacante.

A fala repercutiu e motivou uma manifestação de Roger Flores, que demonstrou preocupação com a maneira como o jogador tem se posicionado publicamente sobre a Seleção. Para o comentarista, não é a primeira vez que Raphinha faz declarações que podem ser interpretadas como falta de entusiasmo em representar o Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Roger Flores faz alerta a Raphinha

Ao comentar o assunto, Roger iniciou sua análise com um conselho direto ao atacante. O ex-jogador ressaltou que admira o atleta, mas considera inadequada a forma como ele abordou a questão dos minutos em campo.

— Porra, Raphinha, me ajuda a te ajudar, irmão. Aqui vai um toque de um cara que te respeita, te admira, que gosta de você, mas não dá para você sair dando declarações desse nível. Já é a segunda ou terceira vez — afirmou.

continua após a publicidade

Roger também relembrou uma declaração anterior de Raphinha sobre defender a Seleção Brasileira durante o período de férias do Barcelona. Na avaliação do comentarista, vestir a camisa da equipe nacional deveria ser motivo de orgulho para qualquer jogador.

— Vestir a camisa da Seleção Brasileira é para pouquíssimos, pouquíssimos. E isso deve ser um motivo de muito orgulho. Deve ser a maior alegria. Quando eu vesti a camisa da Seleção, foi o momento mais feliz da minha vida — destacou.

continua após a publicidade
Homem com cabelo curto, barba por fazer, olhando para a esquerda; usa casaco preto com faixa amarela, fundo colorido desfocado.
Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Comentarista fala sobre relação com a torcida

Na sequência, Roger afirmou que as declarações podem prejudicar a relação do atacante com os torcedores, especialmente em um momento no qual a Seleção Brasileira busca recuperar a identificação com o público.

— Você tem dado algumas declarações que vão te afastando, ou criando antipatia de um povo que está machucado, que está sofrendo, que não tem identidade, que não se sente representado pelos jogadores que estão vestindo a camisa da Seleção Brasileira — avaliou.

continua após a publicidade

Apesar das críticas, o comentarista reconheceu que o calendário de amistosos e a pressão dos clubes podem dificultar a situação dos jogadores convocados. Roger citou as viagens da Seleção para Índia e Singapura e lembrou que Raphinha também precisa lidar com as cobranças do Barcelona.

O ex-jogador, porém, defendeu que o atacante tenha cuidado ao expor essas questões publicamente. Para ele, Raphinha é uma das principais referências técnicas da equipe e pode ter papel importante no processo de renovação.

continua após a publicidade

Roger admite Seleção sem Raphinha

Ao encerrar o comentário, Roger afirmou que o Brasil tem condições de construir uma equipe competitiva mesmo sem o atacante, caso ele não tenha interesse em continuar defendendo a Seleção.

— Se você não quiser, cara, seja mais claro e fale: não quero mais vestir a camisa da Seleção Brasileira. A Seleção pode até sentir sua falta em um determinado momento, mas tenho certeza absoluta de que dá para construir uma Seleção sem você também — declarou.

continua após a publicidade

Apesar do tom crítico, Roger reforçou que continuará torcendo pelo jogador e voltou a destacar a importância de demonstrar orgulho ao representar o país.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Quando serão os próximos jogos do Brasil?

Convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa de 2026, Raphinha poderá defender a Seleção Brasileira em dois amistosos disputados em Singapura. O primeiro será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Depois, o Brasil enfrenta a seleção anfitriã no dia 17, às 7h.

As partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura e encerram o calendário da Seleção Brasileira neste ano.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Richarlison e Neymar treinam com a seleção brasileira, chutando a bola perto da bandeira de canto.

Fora de Campo

Richarlison ironiza disputa judicial envolvendo família de Neymar por mansão: 'Não leu'

Há 2 minutos
Eduardo Domínguez, técnico do Atlético-MG em eliminação

Fora de Campo

Torcida do Atlético-MG manda recado a Eduardo Domínguez após eliminação

Há 1 hora
Renan Lodi jogador do Atletico-MG comemora seu gol durante partida contra o Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Gol perdido em Atlético-MG x Grêmio gera revolta: 'Impossível'

Há 1 hora
Renan Lodi jogador do Atletico-MG durante partida contra o Gremio no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Do Brasil 2026. (Foto: Fernando Moreno/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Pênalti não marcado em Atlético-MG x Grêmio repercute: 'Meu Deus'

Há 2 horas
PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)

Fora de Campo

PC Oliveira esclarece polêmica em Atlético-MG e Grêmio pela Copa do Brasil

Há 2 horas
Dois homens posam com figura cartoon gigante; um segura caixa com caricatura, cartaz e cadeira de gamer ao fundo.

Lance! Negócios

Neymar Jr. ganha boneco inspirado em personagem de animação

Há 9 horas
Mais LANCE!
João Castelo Branco ao lado de torcedor com camisa do Arsenal, em frente ao estádio.

Tottenham reclama com Premier League por vídeo de jornalista brasileiro

Gabigol com a camisa do Corinthians

Gabigol explica polêmica com camisa do Corinthians e revela bastidor

Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)

Jornalistas e influenciadores criticam Raphinha por fala sobre a Seleção: 'Assim não'

Ederson - Flamengo

Ederson, ex-Flamengo, revela recidiva de câncer diagnosticado em 2017; entenda

Lyanco e Carlos Vinícius

Vidente projeta vencedor de Atlético-MG x Grêmio na Copa do Brasil

Jogador do Grêmio em drible contra atacante do Atlético-MG na Arena do Grêmio, semifinal da Copa do Brasil 2026.

Inteligência artificial crava placar em Atlético-MG x Grêmio na Copa do Brasil

Jogador com camisa listrada preto e vermelho dribla a bola na partida SPORTxIOE; adversário branco, nº26, aproxima-se.

Veja os gols bizarros de Operário x Sport na Série B do Brasileirão

Jogador de futebol com camisa branca do Fluminense em lance de ataque, perseguindo a bola azul-branca no gramado.

Atuação de Hulk em Fluminense x Vitória vira assunto: 'Surreal'

Montagem-Léo-Pereira-e-Karoline

Karoline Lima anuncia fim do relacionamento com Léo Pereira, do Flamengo

Karoline Lima e Léo Pereira fizeram anúncio em suas redes sociais

Karoline, noiva de Léo Pereira, do Flamengo, é sincera sobre filhos

Gabigol beijando o símbolo do Santos

Gabigol se declara ao Santos, fala sobre parceria com Neymar e deixa futuro em aberto

Flaco comemorando gol na goleada do Palmeiras no Remo, pelo Campeonato Brasileiro

Torcida do Vasco reage à goleada do Palmeiras: 'Pode esquecer'

Vasco x Palmeiras - Deyverson

Deyverson revela torcida em Vasco x Palmeiras: 'Sempre'