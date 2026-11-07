Roger Flores critica declaração de Raphinha sobre Ancelotti: 'Não dá'

A declaração de Raphinha sobre o controle de seus minutos em campo pela Seleção Brasileira não foi bem recebida por Roger Flores. Durante um comentário, o ex-jogador e atual comentarista da Globo criticou a postura do atacante do Barcelona e afirmou que esse tipo de fala pode criar antipatia entre os torcedores brasileiros.

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Em recuperação de uma lesão muscular na coxa direita, Raphinha confirmou que conversou com Carlo Ancelotti sobre o gerenciamento de sua minutagem nos próximos compromissos da equipe nacional. Ao falar sobre o assunto, o jogador afirmou que o treinador precisa levar em consideração sua condição física caso queira contar com ele nas convocações.

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— Se o Ancelotti conta comigo de verdade, ele sabe que tem que gerenciar meus minutos. Acho que ele, como treinador, sabe como fazer isso. Nós conversamos sobre isso — declarou o atacante.

A fala repercutiu e motivou uma manifestação de Roger Flores, que demonstrou preocupação com a maneira como o jogador tem se posicionado publicamente sobre a Seleção. Para o comentarista, não é a primeira vez que Raphinha faz declarações que podem ser interpretadas como falta de entusiasmo em representar o Brasil.

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Roger Flores faz alerta a Raphinha

Ao comentar o assunto, Roger iniciou sua análise com um conselho direto ao atacante. O ex-jogador ressaltou que admira o atleta, mas considera inadequada a forma como ele abordou a questão dos minutos em campo.

— Porra, Raphinha, me ajuda a te ajudar, irmão. Aqui vai um toque de um cara que te respeita, te admira, que gosta de você, mas não dá para você sair dando declarações desse nível. Já é a segunda ou terceira vez — afirmou.

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Roger também relembrou uma declaração anterior de Raphinha sobre defender a Seleção Brasileira durante o período de férias do Barcelona. Na avaliação do comentarista, vestir a camisa da equipe nacional deveria ser motivo de orgulho para qualquer jogador.

— Vestir a camisa da Seleção Brasileira é para pouquíssimos, pouquíssimos. E isso deve ser um motivo de muito orgulho. Deve ser a maior alegria. Quando eu vesti a camisa da Seleção, foi o momento mais feliz da minha vida — destacou.

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Raphinha havia se recuperado de uma lesão no Barcelona recentemente (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

Comentarista fala sobre relação com a torcida

Na sequência, Roger afirmou que as declarações podem prejudicar a relação do atacante com os torcedores, especialmente em um momento no qual a Seleção Brasileira busca recuperar a identificação com o público.

— Você tem dado algumas declarações que vão te afastando, ou criando antipatia de um povo que está machucado, que está sofrendo, que não tem identidade, que não se sente representado pelos jogadores que estão vestindo a camisa da Seleção Brasileira — avaliou.

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Apesar das críticas, o comentarista reconheceu que o calendário de amistosos e a pressão dos clubes podem dificultar a situação dos jogadores convocados. Roger citou as viagens da Seleção para Índia e Singapura e lembrou que Raphinha também precisa lidar com as cobranças do Barcelona.

O ex-jogador, porém, defendeu que o atacante tenha cuidado ao expor essas questões publicamente. Para ele, Raphinha é uma das principais referências técnicas da equipe e pode ter papel importante no processo de renovação.

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Roger admite Seleção sem Raphinha

Ao encerrar o comentário, Roger afirmou que o Brasil tem condições de construir uma equipe competitiva mesmo sem o atacante, caso ele não tenha interesse em continuar defendendo a Seleção.

— Se você não quiser, cara, seja mais claro e fale: não quero mais vestir a camisa da Seleção Brasileira. A Seleção pode até sentir sua falta em um determinado momento, mas tenho certeza absoluta de que dá para construir uma Seleção sem você também — declarou.

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Apesar do tom crítico, Roger reforçou que continuará torcendo pelo jogador e voltou a destacar a importância de demonstrar orgulho ao representar o país.

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Quando serão os próximos jogos do Brasil?

Convocado por Carlo Ancelotti para a última Data Fifa de 2026, Raphinha poderá defender a Seleção Brasileira em dois amistosos disputados em Singapura. O primeiro será contra o Japão, no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília). Depois, o Brasil enfrenta a seleção anfitriã no dia 17, às 7h.

As partidas serão realizadas no Estádio Nacional de Singapura e encerram o calendário da Seleção Brasileira neste ano.