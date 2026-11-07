Torcida do Atlético-MG manda recado a Eduardo Domínguez após eliminação

O Atlético-MG foi eliminado pelo Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, neste sábado (7), na Arena MRV. Após o resultado, torcedores atleticanos usaram as redes sociais para criticar o técnico Eduardo Domínguez e questionar as decisões do treinador durante a partida. As substituições realizadas pelo argentino, especialmente as entradas de Dudu e Fred, foram alguns dos principais alvos das reclamações.

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Entre as manifestações, houve torcedores que responsabilizaram diretamente o comandante pela desclassificação. Outros, apesar das críticas ao trabalho de Domínguez, também apontaram o planejamento da diretoria e as limitações do elenco como fatores determinantes para a queda na competição.

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Como foi Atlético-MG x Grêmio

O Atlético-MG precisava reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida para avançar à decisão. Na Arena MRV, a equipe mineira abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Renan Lodi, mas Carlos Vinícius empatou aos 37.

Na segunda etapa, o Galo teve oportunidades para ampliar. A melhor delas aconteceu aos 26 minutos, quando Renan Lodi recebeu passe de Fred e saiu cara a cara com Weverton, que fez grande defesa.

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A situação atleticana ficou ainda mais complicada aos 41 minutos, quando Vitão recebeu cartão vermelho após atingir a cabeça de Braithwaite com o pé. Mesmo com oito minutos de acréscimos, o time mineiro não conseguiu buscar o resultado necessário.

Com o empate por 1 a 1 no jogo de volta e a derrota por 2 a 0 na ida, o Atlético-MG perdeu por 3 a 1 no placar agregado e se despediu da Copa do Brasil. O Grêmio, por sua vez, garantiu vaga na final.