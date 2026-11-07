F1: Em sessão caótica, Lando Norris garante pole em São Paulo

Neste sábado (7), o Autódromo de Interlagos foi palco de uma conturbada sessão de classificação. A atividade começou atrasada por conta de forte chuva e contou com batidas dos brasileiros Gabriel Bortoleto, ainda no Q1, e de Rafael Câmara, no Q2. No fim, quem se deu melhor foi Lando Norris, da McLaren, que largará em primeiro na pole position na corrida deste domingo (8).

Bortoleto acabou errando na curva e foi para a grama, onde derrapou até bater no muro, ainda no Q1. Com as punições de outros pilotos, ele largará na 19ª posição. Já o estreante Rafael Câmara surpreendeu e avançou ao Q2, mas encontrou o muro na parte final da classificação e provocou bandeira vermelha. O pernambucano sairá na 11ª posição do grid.

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➡️ VÍDEO: Bortoleto bate na classificação da F1 e mantém má escrita em Interlagos

➡️ Rafa Câmara bate e é eliminado, mas larga em 11º no GP de São Paulo pela F1

Como foi a classificação no GP de São Paulo de F1?

Q1

O primeiro piloto a ir à pista foi Valtteri Bottas, mas ele não estava sozinho; pelo contrário, a maior parte do pelotão segue atrás. E o motivo da pressa é bem simples: a forte chuva que era esperada para a classificação. No entanto, as equipes não precisaram esperar quase nada, porque, com menos de três minutos de sessão, a direção de prova acionou a bandeira vermelha.

Seja pela televisão ou pelas arquibancadas lotadas do Autódromo de Interlagos, era complicado conseguir enxergar os pilotos que estavam na pista. A expectativa era que a chuva intensa seguisse por "apenas" mais 10 minutos. O primeiro teste com o safety car, porém, aconteceu mais de meia hora depois da paralisação.

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Sem sucesso, a chuva voltou a ser preocupação poucos minutos depois, e a atividade foi adiada. O retorno oficial aconteceu cerca de 1h20 após a bandeira vermelha. E, assim, Bottas foi liberado a puxar o pelotão de volta à pista paulista. Rapidamente, todos os pilotos saíram dos boxes.

➡️ Veja volta a volta da classificação do GP de São Paulo de F1

Logo nos minutos iniciais, um susto para a torcida brasileira: Rafa Câmara rodou na pista molhada e acabou acionando uma bandeira amarela localizada. Por sorte, conseguiu controlar o carro e retornar à disputa. Enquanto isso, os pilotos registravam suas primeiras voltas rápidas, com destaque para Fernando Alonso, que desbancou Max Verstappen ao assumir a ponta.

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Não demorou, no entanto, para o holandês voltar à liderança. Ele até chegou a superado momentaneamente por Nico Hulkenberg, mas abaixou mais ainda seu tempo e garantiu o topo. A chegada de Lando Norris e George Russell tirou o topo de Max, com destaque para o piloto da Mercedes na liderança.

E vamos de novo susto! Gabriel Bortoleto roda e bate no muro, mas, sem desistir, conseguiu colocar o carro para funcionar sozinho e voltou à pista. O brasileiro, então, foi direto aos boxes para os reparos. O tempo era curto e não foi suficiente para que o piloto retornasse à pista.

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Grandes surpresas chegaram a conquistar a ponta em algum momento da reta final do Q1, como Hulkenberg. Ao fim, porém, foi Lando Norris quem recebeu a bandeirada na posição de honra. Outro destaque positivo foi Câmara, que registrou a 13ª melhor volta da sessão, à frente do companheiro Oliver Bearman, e garantiu uma vaga ao Q2. George Russell e Max Verstappen fecharam o top-3.

Rafael Câmara na classificação do GP de São Paulo de F1 (Foto: Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Q2

O Q2 começou com chuva fraca em Interlagos e apenas 15 minutos disponíveis para os pilotos buscarem uma vaga na fase seguinte da classificação. Logo nos primeiros minutos, George Russell assumiu a liderança, mas não demorou para Lando Norris fechar sua volta e superar o britânico. Na sequência, Andrea Kimi Antonelli também mostrou força e registrou o melhor tempo, tomando a ponta do companheiro de Mercedes.

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Enquanto isso, Rafael Câmara lutava para escapar da zona de eliminação. O brasileiro chegou a ocupar a 11ª colocação, mas conseguiu melhorar sua marca e subiu para o décimo lugar. Pouco depois, porém, teve uma volta deletada por exceder os limites da pista. Câmara voltou aos boxes e passou a acompanhar os últimos minutos da sessão na zona de perigo.

A disputa também teve outros incidentes. Arvid Lindblad parou na curva 5, enquanto Carlos Sainz escapou da pista e provocou uma bandeira amarela. Oliver Bearman chegou a assumir a liderança provisoriamente, mas Liam Lawson logo superou o britânico.

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Na reta final, a tensão tomou conta de Interlagos. Rafael Câmara perdeu o controle do carro, bateu no muro e provocou uma bandeira vermelha. Com o acidente, a direção de prova confirmou o encerramento antecipado do Q2, antes mesmo de o cronômetro chegar ao fim.

Assim, o brasileiro não conseguiu avançar ao Q3. Além dele, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Arvid Lindblad, Carlos Sainz e Max Verstappen também foram eliminados. George Russell terminou a sessão na liderança.

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Q3

Logo nos primeiros minutos, Lando Norris mostrou força e assumiu a liderança da sessão. A chuva, porém, voltou a ganhar intensidade e preocupou as equipes. Com três minutos para o fim do Q3, o britânico da McLaren seguia na ponta, com o tempo de 1min27s470.

Enquanto os pilotos se preparavam para as últimas tentativas, a chuva forte voltou a cair sobre Interlagos e todos retornaram aos boxes. Norris deixou o cockpit da McLaren ainda na liderança e passou a aguardar a confirmação do resultado.

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Ao mesmo tempo, no paddock, Rafael Câmara recebeu palavras de incentivo após o acidente que sofreu durante o Q2. O brasileiro foi visto retornando à garagem da Haas depois de bater no muro e encerrar sua participação na classificação.Sem ser superado na reta final, Lando Norris confirmou a pole position do Grande Prêmio de São Paulo!