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Matheus Gonçalves revela bastidores da saída do Flamengo: 'Não gostava'

Meia-atacante relembrou perda de espaço após chegada de Sampaoli

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 10:00
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Matheus Gonçalves, que mandou indireta para Filipe Luís, em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Matheus Gonçalves, que mandou indireta para Filipe Luís, em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Revelado pelo Flamengo, Matheus Gonçalves abriu o jogo sobre os bastidores de sua passagem pelo clube carioca e revelou dificuldades enfrentadas durante o período em que trabalhou com Sampaoli. Em live, o meia-atacante contou que perdeu espaço na equipe após a chegada do treinador argentino, em 2023, e apontou um motivo para a situação.

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Segundo Matheus, o início daquele ano foi positivo. Promovido ao elenco profissional durante a passagem de Vítor Pereira, o jogador recebeu oportunidades e conseguiu ter uma sequência entre os titulares. O cenário, porém, mudou com a chegada de Sampaoli.

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— Eu subi com o Vítor Pereira. Estava jogando direto, jogo, jogo, jogo, amassando. Aí chegou o Sampaoli. Quando chegou, não jogava, não entrava — relembrou.

Questionado sobre o motivo da perda de espaço, Matheus explicou que o treinador não aprovava algumas características de seu estilo de jogo, principalmente a quantidade de bolas perdidas ao tentar driblar os adversários.

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— Ele falava que eu perdia muita bola. Minha mania de ir para cima, porque eu vou muito para cima. Eu tento muito, eu erro muito. Quando eu perco, eu erro muito — contou.

➡️Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves ganha mural em praça onde sonhava ser jogador

Matheus Gonçalves fala sobre estilo de jogo

Durante a conversa, o meia-atacante também refletiu sobre a liberdade que jogadores mais habilidosos recebem para tentar dribles e jogadas individuais. Como exemplo, citou Lamine Yamal, do Barcelona, e destacou a confiança que o jovem espanhol tem para arriscar mesmo quando perde a posse de bola.

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Na avaliação de Matheus, existe uma diferença na maneira como os clubes brasileiros e europeus lidam com jogadores que apresentam esse perfil.

— Você vê o Yamal jogando. Ele joga muito, mas a quantidade de bolas que perde é absurda. Só que os caras dão toda a confiança para ele, porque sabem que vai arrastar, vai arrastar. Ele pode perder cinco bolas, mas, em três, vai dar assistência, fazer gol ou criar uma jogada perigosa — analisou.

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O jogador também apontou a impaciência da torcida brasileira como um dos fatores que dificultam o desenvolvimento de atletas com características ofensivas e individuais.

— Aqui no Brasil é muito difícil acontecer isso. A torcida é muito impaciente. Você vai errar e a torcida já vai pegar no seu pé, vai te xingar, vai te vaiar — completou.

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Jogador de futebol em uniforme verde, com as mãos na cabeça, em estádio lotado.
Matheus Gonçalves em ação pelo Al-Ahli (Foto: Divulgação/Al-Ahli)

Passagem de Matheus Gonçalves pelo Flamengo

Nascido em Bangu, no Rio de Janeiro, Matheus Gonçalves foi revelado pelo Flamengo e disputou 57 partidas pela equipe profissional, com seis gols marcados. Durante sua trajetória no clube, também conquistou seis títulos e teve uma passagem por empréstimo pelo Red Bull Bragantino.

Em setembro de 2025, o meia-atacante foi negociado em definitivo com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O Rubro-Negro manteve 20% dos direitos econômicos do jogador em uma eventual transferência futura.

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Em sua primeira temporada pelo clube saudita, Matheus participou de 34 partidas, marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências. O brasileiro também integrou o elenco campeão da Liga dos Campeões da Ásia.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

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