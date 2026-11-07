Gol perdido em Atlético-MG x Grêmio gera revolta: 'Impossível'
O Galo ficou no empate com o Grêmio na Arena MRV, mas não conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida
O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e confirmou a classificação. Aos 26 minutos do segundo tempo, uma grande oportunidade desperdiçada pelo Galo gerou repercussão entre os torcedores nas redes sociais.
Após um passe em profundidade, preciso de Fred. Renan Lodi apareceu livre dentro da área e ficou cara a cara com Weverton. O goleiro gremista saiu rapidamente do gol, fechou o espaço e fez uma grande defesa, evitando o segundo gol do Atlético-MG na partida.
➡️ PC Oliveira esclarece polêmica em Atlético-MG e Grêmio pela Copa do Brasil
A chance perdida provocou reações nas redes sociais. Torcedores atleticanos demonstraram indignação com o lance e lamentaram a oportunidade de diminuir a desvantagem no confronto. Veja a repercussão:
➡️ Pênalti não marcado em Atlético-MG x Grêmio repercute: 'Meu Deus'
Como foi Atlético-MG x Grêmio
O Atlético-MG precisava reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida para avançar à decisão. Na Arena MRV, a equipe mineira abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Renan Lodi, mas Carlos Vinícius empatou aos 37.
Na segunda etapa, o Galo teve oportunidades para ampliar. A melhor delas aconteceu aos 26 minutos, quando Renan Lodi recebeu passe de Fred e saiu cara a cara com Weverton, que fez grande defesa.
A situação atleticana ficou ainda mais complicada aos 41 minutos, quando Vitão recebeu cartão vermelho após atingir a cabeça de Braithwaite com o pé. Mesmo com oito minutos de acréscimos, o time mineiro não conseguiu buscar o resultado necessário.
Com o empate por 1 a 1 no jogo de volta e a derrota por 2 a 0 na ida, o Atlético-MG perdeu por 3 a 1 no placar agregado e se despediu da Copa do Brasil. O Grêmio, por sua vez, garantiu vaga na final.
Fora de Campo
Torcida do Atlético-MG manda recado a Eduardo Domínguez após eliminaçãoHá 11 minutos
Fora de Campo
Pênalti não marcado em Atlético-MG x Grêmio repercute: 'Meu Deus'Há 38 minutos
Fora de Campo
PC Oliveira esclarece polêmica em Atlético-MG e Grêmio pela Copa do BrasilHá 52 minutos
Lance! Negócios
Neymar Jr. ganha boneco inspirado em personagem de animaçãoHá 8 horas
Fora de Campo
Tottenham reclama com Premier League por vídeo de jornalista brasileiroHá 8 horas
Corinthians
Gabigol explica polêmica com camisa do Corinthians e revela bastidorHá 9 horas
Mais LANCE!