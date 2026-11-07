Gol perdido em Atlético-MG x Grêmio gera revolta: 'Impossível'

O Grêmio está na final da Copa do Brasil. Com a vantagem construída na vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor Gaúcho empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG neste sábado (7), na Arena MRV, em Belo Horizonte, e confirmou a classificação. Aos 26 minutos do segundo tempo, uma grande oportunidade desperdiçada pelo Galo gerou repercussão entre os torcedores nas redes sociais.

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Após um passe em profundidade, preciso de Fred. Renan Lodi apareceu livre dentro da área e ficou cara a cara com Weverton. O goleiro gremista saiu rapidamente do gol, fechou o espaço e fez uma grande defesa, evitando o segundo gol do Atlético-MG na partida.

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A chance perdida provocou reações nas redes sociais. Torcedores atleticanos demonstraram indignação com o lance e lamentaram a oportunidade de diminuir a desvantagem no confronto. Veja a repercussão:

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Como foi Atlético-MG x Grêmio

O Atlético-MG precisava reverter a derrota por 2 a 0 no jogo de ida para avançar à decisão. Na Arena MRV, a equipe mineira abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Renan Lodi, mas Carlos Vinícius empatou aos 37.

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Na segunda etapa, o Galo teve oportunidades para ampliar. A melhor delas aconteceu aos 26 minutos, quando Renan Lodi recebeu passe de Fred e saiu cara a cara com Weverton, que fez grande defesa.

A situação atleticana ficou ainda mais complicada aos 41 minutos, quando Vitão recebeu cartão vermelho após atingir a cabeça de Braithwaite com o pé. Mesmo com oito minutos de acréscimos, o time mineiro não conseguiu buscar o resultado necessário.

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Com o empate por 1 a 1 no jogo de volta e a derrota por 2 a 0 na ida, o Atlético-MG perdeu por 3 a 1 no placar agregado e se despediu da Copa do Brasil. O Grêmio, por sua vez, garantiu vaga na final.